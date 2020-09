G.Skill continue de développer sélectionner les meilleures puces pour augmenter les perfs de ses barrettes mémoire. Comment s'y prendre ? Il n'y a pas 36 façons, soit en quichant sur les fréquences, soit en diminuant les latences. À force de grimper dans les MHz, on en arrive à des limites. Du coup, les nouvelles venues jouent particulièrement sur les latences. D'ordinaire, les kits de plus de 4000 MHz tapent dans le CAS 18/19. Cette fois, on est dans du CAS 16. Nous sommes d'accord pour reconnaitre que ça ne joue pas beaucoup au final, mais une demande existe pour ce type de barrette, pour les geeks qui aiment optimiser à fond sans avoir à passer des heures à tester leur propre overclocking de RAM.

Ce jour, il y aura 2x16 Go DDR4 4000 CAS 16-19-19-39 et 2x8 Go de DDR4 4400 CAS 16-19-19-39. Les séries Trident Z, Trident Z RGB et Ripjaws V seront concernées. Et comme à chaque fois, dès qu'une caractéristique sort des sentiers battus, ça chiffre de suite très haut, demandez aux barrettes de DDR4 de 32 Go pièce ! Alors si la dispo est annoncée comme immédiate, le prix reste inconnu, mais on ne se fait guère d'illusion !