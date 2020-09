On aurait pu croire que Micron avait tout donné, mettant à jour sa gamme Ballistix Max à des fréquences très élevées au delà des 4000 MHz. C'est peut-être trop pour le commun des mortels et nos plateformes actuelles, d'autant plus que l'arrivée de la DDR5 a tout l'air de prendre la voie rapide à toute allure plus que la route de campagne. Pour rappel, Micron reste encore dans le top des semi-conducteurs, il y en a partout, même dans les prochaines RTX 3000. Crucial, filiale du groupe, bien connue, annonce une mémoire qui devrait vous décoiffer par sa rapidité. Un produit au top de ses performances, avec une fréquence qui comme vous allez le voir, sera probablement plus cadencée que votre processeur...comme nous nous en doutions fortement il y a deux semaines déjà !

Bon maintenant que la hype est montée, parlons du produit en lui même, il s'agit d'un kit DDR4 cadencé à 5100 MHz de base - oui, c'est beaucoup. On parle de kit 16 Go en dual-channel, en deux barrettes donc. Au niveau des timings, ils ont forcément été relâchés par rapport aux modèles 4400 MHz, avec du 19-26-26-48. Étant donné que Micron a annoncé une production limitée de ce produit - de luxe, soyons francs - il est fort probable que les puces soient triées. Concernant l'alimentation de ces modules, nous sommes à 1.5V, pour rappel cette valeur est celle conseillée au maximum - ultime - par le JEDEC. C'est donc une augmentation de 11% de la tension par rapport 1.35V des anciens kits pour une montée en fréquence de l'ordre des 15%. A noter que le look reste inchangé, du dissipateur assez low-profile avec un poil de RGB sur la partie supérieure de la barrette - on aurait aimé une petite prise de risque, pour une référence hors du commun.

Dépasser la barre des 5 GHz sur de la mémoire vive pouvait paraître inaccessible il y a quelque temps. Force est de constater qu'il est désormais possible de monter significativement en fréquence sur certains modules DDR4. Pourtant, on ne peut que vous conseiller de prendre garde, si l'envie d'acheter ce type de produit exotique vous prend, encore faut-il que le contrôleur mémoire de votre processeur puisse le supporter - la loterie du silicium quoi... Cette MAX 5100 n'aura donc de réel d'intérêt que sur un processeur Intel, puisque le sweetspot pour l'Infinity Fabric des RYZEN se situe à 3600 MHz. Pour la concurrence, il y a bien quelques références à citer, par exemple chez G.Skill avec sa Trident Z Royal en 4800 MHz et la Corsair Dominator Platinium en 4700 MHz. À coup de 918 euros les deux modules, ça sera donc avec i9 s'il vous plait... et alimentation Platinum, rien de plus, rien de moins !