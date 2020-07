Est-ce que la fin du confinement dans plein de pays aura contribué à relancer la machine à consommer ? Si on conseille de consommer local en fruits et légumes, viande ou fromage, difficile de faire pareil avec des barrettes de RAM. Peut-être que votre épicier arrivera à concocter quelque chose, mais ça ne rentrera jamais sur votre mobale. On avait vu que ça continuait à baisser en juin, juillet sera-t-il du même acabit ?

Eh bien oui, c'est mieux, et surtout ça ne surprendra pas personne ! On peut voir, tout au long des semaines, que les prix en boutiques étaient bien bas, il n'est pas rare de taper 2x8 Go de DDR4 3200C16 sous les 75€, rendez-vous compte que ça coutait 250€ mini en janvier 2018 ! Désormais, cela a également un impact sur les barrettes de 16 Go pièce, et se gaver de RAM a du sens actuellement, que ce soit dans le cadre d'une évolution de machine, ou même d'un achat avec une plateforme. À condition de la conserver, il n'est pas absurde de passer à 32 Go, Flight Simulator 2020 pourrait même s'en servir allègrement ! On ne voit pas comment les prix pourraient remonter dans les mois qui viennent, puisque la demande reste faible par rapport à l'avant COVID, du coup l'offre s'adapte fatalement.