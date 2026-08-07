Noctua mesure les boÃ®tiers et dÃ©couvre que les fabricants voient parfois un peu trop grand !

Dans le milieu du refroidissement, Noctua est un peu lâ€™excentrique de la bande. Non contente de proposer des produits peinturlurÃ©s en marron et beige reconnaissables entre tous, la marque autrichienne publie aussi des guides dans lesquels elle enjoint ses clients Ã disposer des ventilateurs partout dans leur logis. En outre, pour ses ventirads, la firme sâ€™est affranchie de communiquer une efficacitÃ© de refroidissement basÃ© sur le TDP du processeur. Ã€ la place, elle propose son propre systÃ¨me de notation, excusez du peu, le NSPR, sigle de Noctuaâ€™s Standardised Performance Rating. VoilÃ quâ€™elle met dÃ©sormais son grain de sable beige dans la mÃ©canique bien huilÃ©e des vendeurs de boÃ®tiers.

Plus d'un mauvais Ã©lÃ¨ve sur deux !

Le choix dâ€™un boÃ®tier dÃ©coule de plusieurs facteurs. Ses capacitÃ©s de refroidissement bien sÃ»r, mais aussi lâ€™espace quâ€™il offre pour la carte graphique et pour le ventirad. Câ€™est sur cette derniÃ¨re mÃ©trique que Noctua vient semer la zizanie. Car si, jusquâ€™ici, vous vous fiiez uniquement aux caractÃ©ristiques officielles pour choisir le vÃ´tre, vous risquiez quelques mauvaises surprises.

Lâ€™entreprise a constituÃ© une base de donnÃ©es regroupant une centaine de boÃ®tiers afin dâ€™indiquer avec lesquels ses ventirads sont compatibles. Dans un billet intitulÃ© Cooler clearance: Why our data sometimes deviates from the case manufacturerâ€™s specs. Maintenant, accrochez-vous : Noctua a identifiÃ© Â« 56 modÃ¨les prÃ©sentant un Ã©cart significatif par rapport aux spÃ©cifications annoncÃ©es par les fabricants Â» !

Comme le souligne lâ€™auteur, pour les configurations Small Form Factor (SFF) et les systÃ¨mes ITX, en particulier, mais pas uniquement, chaque millimÃ¨tre peut compter. Pour le bricoleur qui a montÃ© mÃ©ticuleusement sa configuration, puis qui, au moment de refermer le boÃ®tier, constate que le ventirad choisi conformÃ©ment Ã la fiche technique lâ€™empÃªche de remettre la paroi latÃ©rale en place, cet infime espace manquant peut ruiner tous les efforts des derniÃ¨res heures et faire retomber lâ€™enthousiasme accumulÃ© au fil de lâ€™assemblage comme un soufflÃ©. Et contrairement Ã la prÃ©paration culinaire, tasser ne change rien ici. BoÃ®tier ouvert et gueule enfarinÃ©e, il ne lui reste alors plus que sa facture et quelques pensÃ©es peu aimables Ã lâ€™Ã©gard de celui qui a rÃ©digÃ© la fiche technique.

Dans une telle situation, quelles imprÃ©cations pourrait lancer notre bricoleur ? Â« Sus Ã ASUS ! Â». Et pour cause : avec son Prime AP201, la firme taÃ¯wanaise annonce 170 mm dâ€™espace disponible, quand Noctua nâ€™en a mesurÃ© que 168,3 mm. Ou encore : Â« Chez Lian Li, câ€™est vraiment la chienlit ! Â», Ã cause du B4-mATX, un autre boÃ®tier pour lequel la hauteur maximale annoncÃ©e de 168 mm nâ€™est pas tout Ã fait raccord avec les 164,5 mm mesurÃ©s par les Autrichiens. Ces 3,5 mm dâ€™Ã©cart signifient que, contrairement Ã ce que laissent penser les spÃ©cifications officielles, le NH-D15 G2 nâ€™est finalement pas compatible avec ce boÃ®tier.

Alors certes, dans bien des domaines, nous avons tous dÃ©jÃ exagÃ©rÃ© la taille rÃ©elle. Plus rarement, nous lâ€™avons minimisÃ©e. En matiÃ¨re de boÃ®tiers, cela peut toutefois arriver. Lâ€™entreprise donne plusieurs exemples, dont celui du Thermaltake TR100. Noctua a mesurÃ© 70,7 mm de hauteur disponible, contre 68 mm indiquÃ©s dans la fiche technique. Une diffÃ©rence de 2,7 mm nÃ©gligeable sur le papier, mais qui permet en pratique dâ€™installer Â« un NH-L12 Ghost S1 Edition plutÃ´t que le modÃ¨le plus compact NH-L9x65 Â» â€” Noctua prÃªche logiquement pour sa paroisse.

La marque cite Ã©galement le cas du nouveau NZXT H2 Flow, un modÃ¨le que nous venons de tester (pour notre paroisse Ã nous). Pour celui-ci, le fabricant annonce une hauteur maximale de 75 mm pour le ventirad CPU, alors que les mesures de Noctua rÃ©vÃ¨lent suffisamment dâ€™espace pour accueillir des modÃ¨les allant jusquâ€™Ã 79 mm.

Nous nâ€™allons pas vous infliger lâ€™intÃ©gralitÃ© de la liste, mais retenez deux choses : mÃ©fiez-vous de la taille que lâ€™on vous annonce, car les millimÃ¨tres promis ne sont pas toujours au rendez-vous ; et ne mentez pas, car une simple rÃ¨gle peut suffire Ã faire tomber bien des mythos. Sur les 58 fabulateurs, Noctua ne prÃ©cise pas la part des fanfarons, qui font miroiter plus qu'ils n'ont, de celle des pudiques, qui se dÃ©prÃ©cient par coquetterie ou, plus vraisemblablement, pour se mÃ©nager une marge de sÃ©curitÃ©.

Toujours est-il que, contrairement Ã ce que promet le titre, la rÃ©ponse Ã la question de savoir pourquoi les valeurs diffÃ¨rent nâ€™est pas donnÃ©e. Dans les faits, Noctua a surtout intÃ©grÃ© un champ spÃ©cifique dans son outil de compatibilitÃ© des boÃ®tiers. Les Ã©carts constatÃ©s entre les mesures rÃ©alisÃ©es par la marque et les spÃ©cifications annoncÃ©es par les fabricants sont signalÃ©s par une petite icÃ´ne placÃ©e Ã cÃ´tÃ© de la hauteur maximale de ventirad CPU.

Naturellement, ce rÃ©pertoire se limite aux ventirads Noctua. Mais rien ne vous empÃªche de le consulter pour estimer la compatibilitÃ© dâ€™un refroidisseur dâ€™une autre marque avec un boÃ®tier. Lâ€™entreprise prÃ©cise qu'elle continuera d'enrichir cet outil au fur et Ã mesure que ses Ã©quipes mesureront manuellement l'espace disponible dans davantage de modÃ¨les.