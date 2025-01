Le Ryzen 7 9800X3D esquisse des fréquences et une date de sortie

AMD a déclenché les hostilités sur la plateforme desktop en août dernier avec les Ryzen 9000X en guise d’avant-garde. Nous attendons maintenant que l’entreprise réagisse à la contre-offensive des Core Ultra 200S avec des armes ultimes envoyées aux joueurs : les Ryzen 9000X3D. Des rumeurs persistantes présagent d’un Ryzen 7 9800X3D en tête de cortège, ouvrant la voie dès le mois prochain. L’ombre de cette figure de proue planait sur du matériel marketing ; voici que son sujet se déploie dans une vidéo Bilibili et alimente des discussions sur Chiphell.

Un Ryzen 7 9800X3D sauvage apparaît !

La capture d’écran ci-dessous a été prise à partir d’une vidéo mise en ligne sur Bilibili. Celle-ci ne dure qu’une quinzaine de secondes. Elle vaut uniquement pour les spécifications qu’affiche Cinebench R23 pour un processeur qui est donc identifié comme le Ryzen 7 9800X3D. Pas le moindre score à se mettre sous le clavier donc ; seulement des données pour la fréquence de base et la fréquence Boost (all-core), en l’occurrence 4,7 GHz et 5,2 GHz. Néanmoins, faute de contexte, ces valeurs restent à prendre avec circonspection. Un faux grossier n’est pas à exclure ; un processeur idéalement refroidi, aussi ; un échantillon d’ingénierie cadencé à des fréquences différentes de celles de la puce commercialisée, non plus.

9800X3D



Base 4.7 GHz

All Core Turbo 5.2 GHzhttps://t.co/cPk2fEhroH pic.twitter.com/J0O5uZqs4P — HXL (@9550pro) October 11, 2024

Ceci en tête, ce n’est pas la première fois que le Ryzen 7 9800X3D est associé à ce benchmark. Il y a un peu moins d’une semaine, un leaker inconnu au bataillon, un certain CodeCommando, alléguait que ce processeur obtenait 2 145 points en test ST et 23 315 en MT. À défaut d’une confiance spontanée accordée d'office par réputation et/ou une d’une preuve concrète, c’est résultats sont, là encore, à manipuler avec de grosses pincettes. Ils marqueraient une hausse assez importante par rapport au Ryzen 7 7800X3D, celui-ci réalisant globalement 1 800 points et 18 100 points (les moyennes varient selon les sites). De fait, ce processeur plafonne souvent à 4,8 GHz sur tous ses cœurs dans ce benchmark.

À propos des brèves de comptoir de Chiphell, un individu (zhangzhonghao si vous souhaitez son vrai nom ; vous êtes plus avancés maintenant ?) a cité une autre publication issue de Bilibili, désormais supprimée, présentée comme émanant directement d’un membre d’AMD. Cette histoire fait un peu « un cousin d’un cousin de mon oncle éloigné au troisième degré m’a dit que », mais voici tout de même la teneur du propos : présentation le 25 octobre (donc le lendemain de la mise sur le marché des Arrow Lake-S), et sortie entre le 1er et le 5 novembre du Ryzen susmentionné. Ou plus vraisemblablement : ouverture des précommandes le 1er novembre, mise à disposition à partir du 5.

Nous verrons si toutes ces rumeurs sont fondées. Une quasi-certitude : le Ryzen 7 9800X3D sera disponible au cours des prochaines semaines. Une certitude : ce sera le meilleur pour les joueurs. Dans ses propres diapositives, Intel ne revendique même pas une supériorité franche pour ses Arrow Lake-S face aux Ryzen 7000X3D.

De plus, des propos de Robert Hallock d’AMD, rapportés par plusieurs médias, allèguent que cette ancienne génération reste, en moyenne, 5 % devant. Autant dire que les puces Zen 5 dopées du cache L3 devraient se détacher.