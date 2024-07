Bartlett Lake-SÂ : des processeurs Ã  lâ€™ancienne, et en LGA-1700, pour le grand publicÂ ?

Bartlett Lake-S : des processeurs à l’ancienne, et en LGA-1700, pour le grand public ?

Après avoir traité de la gamme Arrow Lake-S, nous poursuivons notre petit tour des ragots colportés par Jaykihn en nous intéressant cette fois aux Bartlett Lake-S. Aussi incongru que cela puisse paraître, Intel n’abandonnerait pas sa plateforme LGA-1700 de si tôt : en dépit de la sortie des premiers Arrow Lake-S en LGA-1851 d’ici la fin d’année, la société proposerait des BTL-S en 2025. Initialement, cette gamme était plutôt pressentie pour cibler des secteurs comme l’informatique de périphérie, mais à en croire la source, elle sera aussi proposée au grand public – c’est du moins la réponse faite à l'interrogation « Savez-vous si les UGS 10 et 12 P-core uniquement seront vendues aux consommateurs et fonctionneront avec les cartes LGA1700 ? » posée par un certain Charlie.

Des Barlett-S pas forcément hybrides

Ironie de l’histoire, alors que depuis Alder Lake, l’hybridation s’est déployée progressivement pour finalement concerner l’ensemble des processeurs, Barlett-S inclurait des processeurs armés uniquement de P-cores. Plus précisément, des Core munis de 12 P-cores, 10 P-cores ou 8 P-cores, pour des PBP de respectivement 125 W, 65 W, et 45 W (contre 35 W habituellement).

Bartlett BTL-S SKUs.



Hybrid targeting early Jan’25, P-core only targeting Q3’25 pic.twitter.com/ueqTJZBOdi — Jaykihn (@jaykihn0) July 15, 2024

Vous aurez remarqué que le leaker parle de Core 9, Core 7, etc. Sur cette base, nous pouvons imaginer que Barlett-S regroupe les processeurs Core 200 non-Ultra. Ce ne serait pas inédit, puisque la gamme mobile actuelle mêle de véritables Core de 14e génération, les Meteor Lake, estampillés Ultra, et des Raptor Lake qui n’ont pas le droit à ce qualificatif, à l’image du Core 7 150U.

Cette hypothèse est renforcée par la mention de processeurs hybrides basés sur le silicum Alder Lake (ADL) et Raptor Lake (RPL) ayant des configurations similaires à celles des puces actuelles, bien que bénéficiant d’une montée en gamme (avec un Core 7 avec 24 cœurs, privilège jusqu’ici réservé aux Core 9).

Qui sait, la décision d’AMD de continuer à alimenter sa plateforme AM4 encore aujourd’hui (l’entreprise a lancé deux nouvelles références le mois dernier) a peut-être décidé Intel à faire de même avec le socket LGA-1700. Le cas échéant, le choix de proposer des processeurs uniquement armés de P-core peut alors être perçu comme un moyen de détourner les consommateurs au budget restreint de l’ancienne plateforme du concurrent. Néanmoins, Jaykihn suggère une sortie des puces hybrides au cours du premier trimestre 2025, mais carrément au troisième pour les processeurs « P-core only ». D'ici là...

Pour nuancer, AMD sort de nouveaux CPU AM4 presque deux ans après l’introduction de l’AM5 ; tandis que chez Intel, jusqu’à la commercialisation des cartes mères de série 800 destinées aux Arrow Lake, le LGA-1700 reste le socket de référence.