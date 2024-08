Les Arrow Lake bien partis pour squatter les PC fixes pendant longtemps

Le dénommé Jaykihn, serial leaker en herbe des plans d’Intel, avait livré de nombreuses indiscrétions à la mi-juillet. Un triptyque de ragots dont le premier volet traitait des Bartlett Lake-S, des processeurs à l’ancienne en LGA-1700 ; le second des Core Ultra 200, alias les Arrow Lake ; le dernier panneau des Panther Lake, la 16e génération de Core (bien que cette numération ne signifie plus grand-chose depuis le retour d’une gamme bicéphale laptop / desktop). Quoi qu’il en soit, récemment interpellé sur ses précédentes allégations, il est revenu sur l’histoire des Panther Lake. Selon ses informations, cette gamme sera exclusivement mobile. En conséquence, après Arrow Lake, viendraient les Nova Lake sur la plateforme desktop.

Pas d'Intel Innovation cette année

Avant de clarifier ces propos, il n’est pas inutile de vous faire part d’une décision récente d’Intel (prise en fin de semaine dernière) : l’annulation de l'évènement Innovation, initialement prévu en septembre.

Voici ce que l’entreprise écrit désormais sur son site à ce propos :

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter notre événement organisé par Intel, Intel Innovation in September, en 2025. Pour le reste de l'année 2024, nous continuerons à organiser des événements plus petits et plus ciblés, des webinaires, des hackathons et des rencontres dans le monde entier par le biais des événements Intel Connection et Intel AI Summit, ainsi qu'à être présents à d'autres manifestations ».

Dans une déclaration adressée à PCMag, premier site à avoir relayé cette annulation, Intel évoquait des motifs financiers. La société précisait que « compte tenu de nos résultats financiers et de nos perspectives pour le second semestre 2024, qui sont plus difficiles que prévu, nous devons prendre des décisions difficiles [...] ». Par décisions difficile, outre l’annulation de l’évènement Innovation, Pat Geslinger a, précédemment, le 1er août, officialisé la suppression de 15 000 postes à travers le monde.

L’évènement Innovation est un moment important pour Intel et ses partenaires. Concernant les produits grand public, les trois précédentes éditions avaient étaient le terrain de lancement des Alder Lake (2021), Raptor Lake (2022) et Meteor Lake (2023). Forcément, dans le contexte délicat auquel est confronté Intel depuis quelques mois, entre annulation des Meteor Lake desktop et gammes Raptor Lake problématiques, ce revirement à un peu plus d’un mois de l’échéance n’est pas un bon signal. Surtout que nous attendions cet évènement pour avoir des nouvelles des Arrow Lake justement.

Bien sûr, rien ne dit que l’entreprise ne va pas profiter de l’IFA de Berlin (qui se déroulera du 6 au 10 septembre) pour présenter à la fois ses Lunar Lake et ses Arrow Lake. Pour les premiers, la société a déjà fixé la date : le 6 septembre.

Bref, nous verrons ce qu’il advient de la série des Core Ultra 200, Arrow Lake. En théorie, elle est censée sortir avant la fin d’année et mettre enfin un terme au règne des Raptor sur le segment desktop (en introduisant le LGA-1851 auprès du grand public).

Panther Lake, pas pour les PC fixes

Au sujet de Panther Lake, nous supputions déjà une gamme cantonnée aux ordinateurs portables. Jaykihn confirme donc cette hypothèse. Les successeurs des Arrow Lake au sein des PC fixes seraient les Nova Lake. Ce nom de code vous est peut-être familier : il est apparu dans des documents de Dell en mai dernier.

Sorry, I saw the word “mobile” and filled it in.

No, PTL is mobile-only.

Next consumer desktop is Nova Lake. — Jaykihn (@jaykihn0) August 9, 2024

Ceci étant, nous avons le temps de voir venir : sachant qu’entre les deux, une série Arrow Lake Refresh s’intercalerait, il ne faudrait pas attendre Nova Lake avant 2026. Bref, achetez une carte mère AM5 avec un Ryzen 7000 voire un Ryzen 9000, c’est probablement plus safe...