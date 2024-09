L'Unity 6 tente de vous en mettre plein la vue avec sa démo technique Time Ghost

Il n’a pas la magnificence ou l'aura de l’Unreal Engine 5 auprès des joueurs, mais le moteur Unity, dont la version 1.0 remonte à 2005, poursuit son son petit bonhomme de chemin. La version Unity 5, en vigueur depuis 2015, doit laisser sa place à Unity 6 d’ici quelques semaines, le 17 octobre prochain précisément. À l’approche de cette échéance, et dans le contexte de l’évènement Unite 2024 qui s’est déroulé à Barcelone, les développeurs ont mis en ligne une séquence titrée Time Ghost servant de vitrine à l’Unity 6. Elle s'avère heureusement bien plus convaincante que celle du jeu Den of Wolves partagée quelques heures auparavant par « les développeurs de « PAYDAY: The Heist, PAYDAY 2, et GTFO » — à savoir 10 Chambers — et qui n’a pas dû impressionner grand-monde.

Unity 6 : trois démos inégales

Commençons d’ailleurs par écarter cette démo. Afin d’illustrer leur future production Den of Wolves ainsi que les capacités de l’Unity 6, les développeurs de 10 Chambers ont présenté la séquence qui suit. Inutile de vous cramponner à votre bureau, elle ne devrait pas vous transporter plus que cela…

Parfois, c'est plus sage de ne rien montrer...

Heureusement, les membres d’Unity Technologies savent un peu mieux mettre en valeur leur bébé. En novembre dernier, à l’occasion de l’Unity 2023, il avait proposé la démo Fantasy Kingdom ci-dessous, déjà sous Unity 6.

Presque un an plus tard, changement complet d'ambiance avec Time Ghost. L’animation des personnages nous laisse toujours un peu perplexe, avec des soldats qui paraissent assez gourds et bien frêles sur leurs gambettes ; hormis cela, c'est plutôt convaincant.

Vous trouverez toutes les innovations de l’Unity 6 résumées dans cet article. Pour en faire un condensé, le studio met en avant des optimisations liées aux performances, notamment « le Render Graph, un cadre de rendu pour Universal Render Pipeline (URP) qui réduit la bande passante de la mémoire ainsi que la consommation d'énergie sur mobile ». Les développeurs promettent aussi des outils censés soulager les charges de travail CPU et GPU : le GPU Resident Drawer et le Split Graphics Jobs pour un rendu plus rapide, ainsi quel le GPU Occlusion Culling, qui s’attaque au surdébit. Ils mentionnent aussi un système de post-traitement spatio-temporel (STP) effectuant une mise à l’échelle. Concernant l’aspect visuel, les Light Baking Architecture et Adaptive Probe Volumes doivent améliorer les effets d’éclairage.

Plus spécifiquement pour la démo Time Ghost, là encore, le site officiel livre une présentation complète des technologies mises en œuvre. Nous en avons retenu deux : un modèle d’apprentissage automatique pour la déformation des tissus. Il a été « développé pour obtenir des déformations de haute qualité en temps réel à l'aide de Unity Sentis. L'entraînement du modèle ML avec 2 000 images d'animation de vertex a permis de réduire les données de 2,5 Go à un modèle de 47 Mo. Cela permet d'obtenir des déformations en seulement 0,8 ms par image ».

D'autre part, si vous avez été bluffé par le rendu de la tignasse du protagoniste, il est question d’une amélioration du Hair System qui permet de « simuler des cheveux en temps réel et à haute densité » — bref, pas de place aux personnages calvitiés !

Parmi les jeux célèbres exploitant le moteur Unity, citons Ori and the Blind Forest, Subnautica ou encore Fall Guys ; et bien sûr Call of Duty: Mobile et Pokémon : Go. De fait, Unity reste exploité par de nombreux jeux mobiles ; la page Wikipedia consacré au moteur allègue qu’en 2020, « les logiciels construits avec le moteur de jeu Unity fonctionnaient sur plus de 1,5 milliard d'appareils » et que selon Unity, « les applications réalisées avec son moteur de jeu représentaient 50 % de tous les jeux mobiles ». Enfin, le moteur ne se limite pas aux jeux vidéo : il a aussi de nombreux débouchés industriels.