Le report des Ryzen 9000 dû à une simple erreur de typo ?

La semaine dernière, AMD a reporté la commercialisation de ses processeurs Ryzen 9000X : censés débarquer le 31 juillet, ils n’arriveront finalement qu’à partir du 8 août dans le cas des Ryzen 7 et Ryzen 5, et du 15 août pour les Ryzen 9. L’entreprise n’avait pas — et n’a toujours pas — formellement explicité la raison de ce retard. Elle s’est contenté de mentionner un problème de contrôle au cours du processus de packaging. Et par problème, il s’agit potentiellement d’une « simple » erreur de marquage des processeurs ; d'un lot de puces improprement tatouées.

Un Ryzen 9000 inédit, le Ryzen 9 9700X — la cause du report ?

Des Ryzen incorrectement marqués

Dès le 25 juillet, dans la foulée de l’annonce du report, le Dr. Ian Curtress déclarait laconiquement sur le réseau social X que son motif n’était qu’une « coquille sur le packaging » ; une erreur de typographie en somme. Son message avait suscité pas mal d’incrédulité. Le leaker Olrak_29 par exemple s’était étonné en répondant « ????????????????????? No way » (pas moyen).

typo on the packaging — ????????. ???????????? ???????????????????????????? (@IanCutress) July 25, 2024

Finalement, Ian Curtress avait peut-être la clef de cette affaire dès le début. Un test récemment publié sur Bilibili et relayé par @995Pro contient une photographie d’un processeur Ryzen mal nommé : ce Ryzen 7 9700X se présente à l'examinateur en tant que Ryzen 9 9700X.

The real reason for the Ryzen 9000 delay ....@IanCutress is right. pic.twitter.com/oM6ePWU6WC — HXL (@9550pro) July 28, 2024

Des exemplaires de Ryzen 5 9600X présentés comme des Ryzen 9 seraient également en circulation. Or, aux dernières nouvelles, de telles puces Granite Ridge n'existent pas.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache (L2/L3) iGPU TDP Support mémoire Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 80 Mo (16+64) 2 CU RDNA2 170 W DDR5-5600 Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 76 Mo (12+64) 2 CU RDNA2 120 W DDR5-5600 Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 40 Mo (8+32) 2 CU RDNA2 65 W DDR5-5600 Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 38 Mo (6+32) 2 CU RDNA2 65 W DDR5-5600

Comme rapporté en début d’article, AMD a retardé la sortie de ses Ryzen Zen 5 en raison d’un rappel produits organisé auprès des détaillants et partenaires OEM. L’entreprise a simplement évoqué la nécessité de l'effectuer en raison d’un problème de packaging. Une source interne avait toutefois explicité une défaillance dans le « processus de contrôle du packaging ». Sur la base des informations relayées ici, ce serait donc une anodine erreur de marquage au cours de la gravure au laser sur le processeur ; erreur forcément gênante, mais qui, vous en conviendrez, reste totalement bénigne pour la puce. Ce n’est clairement pas un défaut de fabrication semblable à celui qui a affecté les premiers exemplaires de Raptor Lake.

En supposant que cette bévue soit bien l'unique raison du report, AMD ne devrait pas avoir trop de mal à la corriger. Ironiquement, cette affaire intervient après la requalification dans l’urgence des Ryzen AI 100 en Ryzen AI 300. Pourtant, lors du Computex, bon nombre d’ordinateurs employaient toujours l’ancienne appellation. AMD a décidémment du mal avec ses désignations en ce moment.

Pour enfoncer le clou, des premiers échantillons de Ryzen 9000 exhibés lors du Zen 5 Tech Day, tels quel celui montré ci-dessous, souffraient déjà d’un défaut de marquage : les espaces entourant le 9 ne sont pas conformes aux précédentes typos. De fait, si aucun cliché de Ryzen 9 inexactement marqués n'a fuité pour le moment, l'ajournement de ces derniers confirme qu’ils sont aussi affectés par un défaut.

Un Ryzen 9 montré lors du Zen 5 Tech Day © Tom's Hardware US