Intel confirme un nouveau branding pour ses processeurs

Les bruits de couloir en faisaient état début mai, Intel confirme ce jour sa nouvelle identité visuelle pour ce qui touche aux processeurs, graphiques y compris. Après avoir fait évoluer son logo en 2020 pour la troisième fois de son histoire, vers plus de plénitude et d'harmonie, la firme profite de l'arrivée de Meteor Lake pour en remettre une couche de manière plus spécifique sur ses gammes de CPU. Exit le "i", iconique certes, mais so 2000's et un peu has been, pour une simplification... à la Intel.

D'abord parce que les changements ne vont concerner que les gammes à venir, mais pas les gammes passées, probablement un chantier bien trop coûteux à mener pour une mise à jour d'identité ; cohabitation en vue quelque temps donc. Ensuite parce que la nouvelle dénomination porte son focus sur la marque Core, dorénavant scindée en deux gammes Core — pour le segment mainstream, la Renault des CPU — et Core Ultra — pour le segment premium, l'Audi des CPU —, en faisant également fi de toute mention quant à la génération.

Une nouvelle dénomination et les logo qui vont avec. Intelesofà. Autentica qualità. Et voilà!

Des simplifications qui à priori nous donner les combinaisons suivantes, en supputant sur les gen 14 à sortir dans un avenir proche :

avant : processeur Intel Core i7-14700K de 14e génération

après : processeur Intel Core Ultra 7-14700K

ou après : processeur Intel Core 7-14700K

Alors vous diriez-vous peut-être que le Core 7 Ultra sera en fait un 14700KS, ou que la gamme ultra sera réservée aux CPUs à coefficients libres K. Ebééé non, parce que ce genre de détails ne sont pas encore communiqués. Interrogé sur la question, un représentant d'Intel aurait déclaré à Tom's que la faculté d'overclocking assumé par les gammes K n'était pas un prérequis pour qu'un CPU soit estampillé Core Ultra.

Mais en gros on se retrouve dans un modèle similaire à ce que fait AMD — en se rappelant qu'AMD l'avait fait avant eux à l'arrivée de Zeppelin — ; de là à penser que les deux firmes n'ont jamais été aussi proches dans leurs offres grand public, il n'y a qu'un pas. Le but serait donc d'avoir une gamme plus lisible pour le consommateur lambda, qui pourra du coup porter toujours plus à votre attention à vous, les prescripteurs qui lisez le Comptoir, ses problématiques de pertinence de choix au cours du traditionnel et familial poulet-frites dominical, au milieu d'autres "mon ordinateur est lent et fait beaucoup de bruit, tu peux regarder vite fait" ? Aaah, ce fameux "vite fait"...