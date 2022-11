Intel a lancé, comme à son habitude, ses puces K et le chipset compagnon de sa 13e génération Core. Les 13600K/KF, 13700K/KF et 13900K/KF étaient en bonne compagnie avec le Z790, qui intronisait le PCIe 5.0 partout chez les bleus. Mais c'est oublier qu'il y aura d'autres puces qui devraient arriver prochainement, comme d'hab évidemment. On attend les Core i3 (13100), Core i5 (13400, 13500, 13600), Core i7 (13700) et Core i9 (13900), le tout avec et sans F, mais aussi les puces basse consommation en T, sans omettre le super prédateur d'électrons, le 13900KS. Ce petit monde va pousser la fiesta actuellement à 6 en orgie à plus de 26.

Pour autant, ce n'est pas tout. À quoi bon se payer un 13400 à pas cher si c'est pour y coller une carte madre Z790 dont les premiers prix sont autour des 250 € ? C'est quand même contre-productif, voilà pourquoi le B760 accompagnera cette sortie en coloscopienie pour abaisser encore plus le ticket d'entrée, sans trop sacrifier les technologies. Toutes ces références CPU et B760 sont connues, même si elles ne sont pas officialisées par le géant bleu, car Microsoft les avait laissées fuiter il y a quelques jours.

Mais la question qui brûle les lèvres, celles du haut, demeure : quand ? C'est simple, ce serait dès le 3 janvier 2023, juste avant le CES 2023. On peut compter sur Intel pour faire, malgré tout, une piqure de rappel au salon US pour informer les gens.