Le 13 décembre arrive, et le voile sera levé sur les RX 7900 XT et XTX. Probablement bien malgré lui, AMD n'a pas été en mesure de proposer une carte qui serait la meilleure de la nouvelle guerre générationnelle, mais en visant nominativement la RTX 4080, on sait déjà que le niveau sera bon. On peut penser que la XT sera juste en dessous et la XTX juste au-dessus de la RTX 4080, les unes ayant pour elles le prix et la taille, tandis que l'autre a son environnement RT et DLSS. On peut aussi penser (et même espérer) qu'elle ne restera pas à ce prix, et il faudra un geste du caméléon pour la rendre plus compétitive, une carte de la série xx80 à ce prix, c'est inédit dans l'histoire du caméléon !

Le fameux jour de lancement des RX 7900, il faudra se ruer sur les VPC ou le store d'AMD, car comme tous les premiers jets, ils sont rarement fournis, au contraire de Tomiche abstinent depuis 2 mois ! Fuyez, pauvres fous ! Et selon MyDrivers, il n'y aura que des cartes de référence en vente, étiquetées Radeon sur le store AMD, et de la marque en question pour les VPC. AMD autoriserait la vente des modèles customisés deux semaines plus tard, le 28 décembre donc. Pour celles-là, il faudra s'attendre également à du gros bousin, comme on en a vu chez ASUS et Powercolor, bien épais, bien consommateur, puisqu'il y en aura à 3 prises 8 pins. Affaire à suivre, dès qu'on a du nouveau, on se cale une news, promis !