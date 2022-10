Nous avons procédé à la mise à jour notre dossier consacré aux Raptor Lake. Dans les tuyaux, mais le temps manquant pour tout incorporer lors de la levée de l'embargo sur les prestations de cette génération 13, nous avons été contraints de repousser à plus tard certaines mesures. C'est à présent chose faite, puisque en sus des résultats par défaut, les 13600K, 13700K et 13900K ont désormais leur enveloppe de consommation limitée à leur TDP de 125 W, qui est la valeur "commerciale" donnée par le géant bleu, même si en pratique c'est bien plus sur les modèles K.

Vous allez donc pouvoir observer leurs comportements respectifs avec moins de watts à manger, que ce soit sur notre échantillon de tests applicatifs ou ludiques. Enfin, température, consommation en charge et efficacité énergétique complètent les nouvelles mesures. A l'instar des Zen 4, il est légitime de s'interroger si cette philosophie de pousser toujours plus la puissance électrique afin de dégager davantage de performance, est réellement pertinente pour Raptor Lake ? Nous vous laissons vous faire votre propre idée à la lumière des résultats ! Cliquez sur l'image pour accéder au dossier.