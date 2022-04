AMD aura donc attendu un peu plus que d'habitude, après avoir annoncé ses APU Ryzen 6000 à base de puce Zen 3+ « Rembrandt » (en 6 nm au lieu de 7 nm) pour le grand public en début d'année, voici que le constructeur dévoile déjà ses APU Ryzen Pro 6000 de série H et U pour les machines plutôt à vocation professionnelle ! Bon, il n'y a pas que du neuf dans le tas, outre 6 Ryzen Pro 6000H de 6 à 8 cœurs et 2 Ryzen Pro 6000U de 6 à 8 cœurs également, AMD a aussi choisi de rafraichir les trois Ryzen Pro 5000U (aka Barcelo U) de 2021 dans le bas du catalogue pour satisfaire les besoins des machines fines et légères moins ambitieuses.

Comme d'habitude, la série « H » visera le haut de gamme avec des modèles de 35 (HS) à 45 W (H), tandis que la série « U » s'occupera du milieu avec des modèles au TDP ajustable de 15 à 30 W par les fabricants. Notons tout de même qu'il n'y avait pas eu de modèles équivalents dans ces catégories l'année dernière avec les Ryzen Pro 5000. Voici la gamme Ryzen Pro mobile 2022 au grand complet, en précisant que Lenovo a droit à un modèle exclusif non référencé, le Ryzen 7 Pro 6860Z :

Pour ce qui est des performances, rien de concret, il faut se contenter du marketing d'AMD. Côté gamme « U », le constructeur vante des performances multipliées par 1,1 à 15 W et 1,3 à 28 W par rapport aux Ryzen Pro 5000U. Pour le GPU RDNA 2, ce serait du 1,5x et 2,1x, dans le même ordre. De l'autre côté, le Ryzen 7 Pro 6860Z afficherait des performances en multithread supérieure à 25 % à celles d'un Core i7-1260P sous Cinebench R23 (mais moins bonnes en monothread), et jusqu'à 50 % de mieux sous Passmark 10. De meilleures performances seraient également observées avec le GPU sous 3D Mark Time Spy. Des apports qui ressemblent en fin de compte assez à ce qu'AMD avait déjà vanté pour la gamme grand public en janvier dernier, logique.

Il en va de même d'ailleurs pour les réclames quant à l'endurance de la batterie d'une machine équipée d'une de ces nouvelles puces, l'une des avancées majeures les plus mises en avant par le fabricant. Grâce aux nouveaux mécanismes d'économies d'énergie des Ryzen 6000, AMD peut annoncer jusqu'à 29h d'autonomie en lecture vidéo avec un Ryzen 7 Pro 6850U, mais toujours sans préciser la nature de la machine. Toujours avec le même CPU, un EliteBook 865 G9 avec une batterie de 76 WHr aurait tenu 26 heures avec le test de batterie de MobileMark 2018.

Les premiers systèmes à base de Ryzen Pro 6000 et 5000 vont arriver encore au cours de ce trimestre. Une sélection de machines a été annoncée pour l'instant uniquement par HP et Lenovo, mais d'autres fabricants suivront le mouvement plus tard dans l'année avec leurs propres alternatives. La lutte avec l'immense catalogue Intel devrait être plutot interessante face à cette offre semblerait-il toujours plutôt bien positionnée d'AMD.