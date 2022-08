Enfin, en-fin, un vent de nouveauté souffle sur les CPU rouges ! En effet, alors que les bleus se sont aventurés en début d’année sur un nouveau socket et une architecture hétérogène, pour le concurrent AMD, ce fut disette : seule une baisse de prix générale et un refresh pas du plus convainquant a été effectuée pour contrer les avancées de Pa-pat Gelsinger. De ce fait, difficile pour les nouveaux arrivants du jeu PC de trouver leur compte sans sacrifier la capacité à mettre à jour leur machine : il était donc plus que temps pour la firme d’annoncer un remplaçant. Cette conférence arrive donc à point nommée pour les futurs clients, en particulier ceux désireux de se refaire une petite configuration pour la rentrée. DDR5 ? Chiplets ? RDNA2 sur iGPU ? Verre pilé pour aider à faire passer le prix ? La réponse dans quelques minutes, avec tout le marketing habituel !

Mais vous pouvez aussi rester chez nous, hein !

Récapitulatif du keynote :

0 h 49 : Réveil difficile de l’équipe, le jet-lag et les crèpes de la veille se font sentir. La machine à café peine aussi à démarrer, mais semble écouler un liquide suffisant pour reveiller un mort !



Réveil difficile de l’équipe, le jet-lag et les crèpes de la veille se font sentir. La machine à café peine aussi à démarrer, mais semble écouler un liquide suffisant pour reveiller un mort ! 0 h 55 : Ddiiffiicciilelee dedededed savoiiirrrr si c’esttttt les cafééééé, maiisss l’éeeqqquiiiippeee estttttt prêeeetttteeeee

Ddiiffiicciilelee dedededed savoiiirrrr si c’esttttt les cafééééé, maiisss l’éeeqqquiiiippeee estttttt prêeeetttteeeee 0 h 59 : La tension est à son comble, comme disait Wizerty à la coupe du monde d’overclocking ! Les paris sont ouverts quant aux configurations logiques et autres promesses fantasmagoriques de la firme, le comptoir lance son bingo !

La tension est à son comble, comme disait Wizerty à la coupe du monde d’overclocking ! Les paris sont ouverts quant aux configurations logiques et autres promesses fantasmagoriques de la firme, le comptoir lance son bingo ! 1 h 1 : Visiblement, le matchmaking à du mal à trouver quelqu’un de notre élo… Nous attendons donc patiemment notre tour, en espérant trouver un processeur à notre hauteur !

Visiblement, le matchmaking à du mal à trouver quelqu’un de notre élo… Nous attendons donc patiemment notre tour, en espérant trouver un processeur à notre hauteur ! 1 h 3 : It is alliiiivvveeeee (ou a live ?) Lisa nous accueille à Austin, Texas, avec un sourire digne des meilleures publicités de Freedent. Un bon signe ?

It is alliiiivvveeeee (ou a live ?) Lisa nous accueille à Austin, Texas, avec un sourire digne des meilleures publicités de Freedent. Un bon signe ? 1 h 5 : Pas moins de 4 architectures seront lancées dans l’année, avec pas moins de 12 gammes de produits. Ici, il s’agit de Zen4 pour les CPU grand public, ainsi que — visiblement ?! — un bout de RDNA3 — ; sachant que Zen4c pour les pros est au programme, ainsi qu’un XDNA3 « adaptatif », probablement pour le machine learning et les centres de calcul.

Pas moins de 4 architectures seront lancées dans l’année, avec pas moins de 12 gammes de produits. Ici, il s’agit de Zen4 pour les CPU grand public, ainsi que — visiblement ?! — un bout de RDNA3 — ; sachant que Zen4c pour les pros est au programme, ainsi qu’un XDNA3 « adaptatif », probablement pour le machine learning et les centres de calcul. 1 h 6 : PCIe Gen5, DDR5, nouvelle plateforme AM5, gravure en 5 nm — les premiers sur PC de bureau ! —, voilà que les Ryzen 7000 sont officiels !

PCIe Gen5, DDR5, nouvelle plateforme AM5, gravure en 5 nm — les premiers sur PC de bureau ! —, voilà que les Ryzen 7000 sont officiels ! 1 h 8 : 5,7 GHz maximum ! Pour pas moins de 2,21 Gigowatt, dis donc !

5,7 GHz maximum ! Pour pas moins de 2,21 Gigowatt, dis donc ! 1 h 8 : Le 7950X est officiel, voilà ses caractéristiques :

1 h 10 : Selon AMD, le 7950X est une bête de course, qui détruirait le 12 900K de la concurrence, à la fois en jeu et pour les créateurs, le tout en affichant une efficacité énergétique quelque 47 % meilleure !

Selon AMD, le 7950X est une bête de course, qui détruirait le 12 900K de la concurrence, à la fois en jeu et pour les créateurs, le tout en affichant une efficacité énergétique quelque 47 % meilleure ! 1 h 10 : Si vous n’avez pas l’argent pour un 7950X, il existera également d’autres déclinaisons, partant de l’hexacore 7600X :

1 h 11 : petite séance récapitulative sur Zen, son histoire, ses secret et ses amants : c’était bien, mais Zen4, c’est encore mieux ! L’occasion de tacler Intel sur leur emploi du temps (X e …), puisque cette nouvelle génération est là comme prévu !

petite séance récapitulative sur Zen, son histoire, ses secret et ses amants : c’était bien, mais Zen4, c’est encore mieux ! L’occasion de tacler Intel sur leur emploi du temps (X …), puisque cette nouvelle génération est là comme prévu ! 1 h 13 : L'AVX-512 est de la partie, tout comme un nouveau front-end ; ce qui n’est pas vraiment étonnant puisque c’est également la route prise par les bleus sur le P-Core d’Alder Lake.

L'AVX-512 est de la partie, tout comme un nouveau front-end ; ce qui n’est pas vraiment étonnant puisque c’est également la route prise par les bleus sur le P-Core d’Alder Lake. 1 h 14 : Zen 4 offre pas moins de 13 % d’IPC par rapport à Zen 3, et AMD en est très fier, et compte même expliquer cela en chiffre : voilà la suite de benchs sur laquelle les rouges se basent.

1 h 18 : Doublement du L2, élargissement du pipeline, ajout des extensions VNNI et AVX-512 pour les réseaux de neurones : les gains s’expliquent par des changements internes majeurs du design.

1 h 19 : Grâce au partenariat avec TSMC et son N5, Zen 4 a bénéficié de gains importants au niveau du silicium : amélioration de la fréquence, consommation, densité… L’avantage technologique est certain ! Notez que la conservation d’une taille raisonnable du cœur est un choix de design afin d’en caler toujours plus : à voir ce que cela donnera en pratique sur les performances monocoeurs !

1 h 23 : Zen 4 c sera une version pour les professionnels, avec une plus hâte densité sans toucher aux fonctionnalités (petit tacle aux E-Core). Par contre, les performances devraient réduire, à moins que la sorcière Lisa Su n’ait trouvé un parchemin secret…

Zen 4 c sera une version pour les professionnels, avec une plus hâte densité sans toucher aux fonctionnalités (petit tacle aux E-Core). Par contre, les performances devraient réduire, à moins que la sorcière Lisa Su n’ait trouvé un parchemin secret… 1 h 24 : Zen 5 est également bien avancé, conformément aux prévisions de la boite : chouette !

Zen 5 est également bien avancé, conformément aux prévisions de la boite : chouette ! 1 h 26 : Le Socket AM5 est bien officiel, avec un nouveau socket. Dommage, mais cela était bien prévu. Avec un TDP de 170 W, la DDR5 et le PCIe 5.0 il fallait bien, de toute manière…

Le Socket AM5 est bien officiel, avec un nouveau socket. Dommage, mais cela était bien prévu. Avec un TDP de 170 W, la DDR5 et le PCIe 5.0 il fallait bien, de toute manière… 1 h 28 : Deux chipsets seront de la partie : le X670 et le B650, tous deux séparés en Extreme et Normal, bien que les différences ne soient pas encore tout à fait claires. Le PCIe 5.0 semble restreint aux versions Extreme ?

1 h 30 : L’AM5 supportera les profils d’OC mémoire : EXPO. Très probablement proches des profils XMP, ils permettraient d’offrir des performances supplémentaires jusqu’à 11 % ! Encore une fois, il va falloir tester cela en pratique....

L’AM5 supportera les profils d’OC mémoire : EXPO. Très probablement proches des profils XMP, ils permettraient d’offrir des performances supplémentaires jusqu’à 11 % ! Encore une fois, il va falloir tester cela en pratique.... 1 h 32 : Les prix sont officiels, tout comme la date de disponibilité : ça sera pour le 27 septembre, et à part de 199 $ !