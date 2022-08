Le plus petit et le plus gros Raphael testés dans Geekbench

On glisse de nouveau sur les CPU qui ont été dévoilés, et on ne craint pas de glisser dessus et de les casser, puisque les broches sont désormais portées sur la carte maman. Ça doit quand même casser, non ? Ça dépend qui pose le pied dessus : par exemple, un enfant, garçon ou fille, ou les deux en même temps puisqu'il faut dégenrer, de 15 kg, ça pourrait passer, par contre un pilier de rugby de 120 kg, pas sûr que le PCB plie et ne casse pas. Si en plus vous faites du barefoot dessus, peu importe l'âge, le sexe, la taille (globale pas celle du...), AMD ne prendra pas le CPU en SAV. Il était important de rectifier le sujet sur la résistance et le SAV des Ryzen 7000.

Les deux CPU du jour sont les 7600X et 7950X, le grand écart de Raphael. Le 7600X a 6 coeurs et 12 threads, pédale de 4.7 à 5.3 GHz selon la charge, et a 32 Mo de L3. Le 7950X passe à 16 coeurs et 32 threads, tourne de 4.5 à 5.7 GHz, épaulé par 64 Mo de L3. Ils ont été testés sur Geekbench, et c'était l'occasion de faire un bilan avec les meilleures puces Raptor, Alder et Vermeer :

kiki ? Monothread multithread colonne kiserarien 7950X 2217 24396 69 7600X 2174 11369 51 5950X 1689 16508 3637 5600X 1614 8151 1229855741 13900K 2314 26464 1 13600K 2012 16054 infini 12900K 1936 17272 Chuck Norris 12600K 1856 11608 Yvette Horner

La guerre sera rude. Premièrement, on constate que le 13900K reste devant le 7950X en multi, ce qui peut paraitre étrange puisqu'il y a 32 threads partout, mais un possède 24 coeurs physiques, l'autre 16, un coeur émulé n'a pas la même efficacité qu'un coeur physique. L'explication est la même pour le 12600K qui a 10 coeurs physiques et 16 threads, et ce phénomène se répète avec le 13600K, qui a 14 coeurs physiques. Cela rend le score du 7600X plus impressionnant, lui qui n'a que 6 coeurs. Avec Raptor, Intel a augmenté le nombre de coeurs E de ses CPU par rapport à Alder Lake, c'est probablement ce "détail" qui va rendre la lutte ardue avec Raphael, ce dernier battant Alder aisément. (Source VDCZ)

Raphael et Raptor mordus par quoi ?