Avec The Witcher, CD Projekt Red a une licence porteuse, et qui a bien passé les années. Justement, son dernier épisode date de mai 2015, et s'il est toujours d'actualité techniquement, il va avoir un successeur prochainement, ce qui n'est pas pour nous déplaire même si le genre voire la maniabilité peuvent ne pas plaire à tout le monde. Les développeurs ont admis qu'ils lâchaient leur moteur maison le RED ENGINE pour l'Unreal Engine 5, très abouti techniquement, et très avancé dans son développement, en version 5.02 actuellement. C'est autant de temps de gagné dans le développement, plutôt que remettre à jour son propre moteur, même s'il faisait des merveilles sur Cyberpunk 2077.

Aussi, un développeur s'est amusé à publier une vidéo de son boulot, à savoir comment il imagine The Witcher sous UE5, et ça donne une vidéo qui reprend les environnements de TW3, mais avec ce moteur dont on vous nous rebat les oreilles souvent, et qui devrait être un moteur maître dans les prochaines années. C'est beau, ça manque, comme toutes les démos de ce genre, de vie et d'animation, mais le "photoréalisme" s'approche, en tout cas c'est assez bluffant.