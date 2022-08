Alors que les rumeurs continuent de courir quant aux possibles raisons de la date de sortie des Ryzen 7000, nous n’avons toujours rien pour Raptor Lake. Ou plutôt, rien d’officiel, car voilà un sympathique score GeekBench qui vient rajouter un peu de grain à moudre aux fuites précédentes, puisqu’il est question de l’i9-13900 non-K.

Avec 2124 points en monothread, le bousin talonne le 13900 K (2314) sans pour autant le dépasser. Plutôt logique, vu que le 13900K afficherait 5,5 GHz, contre 5,3 GHz pour le nouveau venu. Une caractéristique à laquelle il faut encore rajouter le binning (processus de sélection des puces par leur capacité à monter dans les tours à moindre consommation), souvent plus avantageux pour les versions K. Sur le multithread, le constat est encore pire avec 23 952 points, là où la version débloquée tape vers les 26 500 points. De quoi laisser penser à un profil thermique différent entre les deux CPU : depuis Alder Lake, Intel communique désormais le PBP (Processor Base Power), correspondant à la consommation dans l’état normal du CPU, et le MTP (Maximum Turbo Power) correspondant à celle pendant le boost. Vous vous en doutez, ces limitations sont parfois plus restrictives que la fréquence affichée, si bien que, sur les modèles K, actuellement, les deux quantités sont identiques et fixées à 241 W. Pour les autres, le flou artistique est de mise : à vous de chercher leur fiche technique, quoi !

Visiblement, Raptor Lake ne changerait donc pas cette différence entre processeurs débloqués et verrouillés, bien que l’écart limité de performances penche vers une version non-K peu bridée. De quoi faire rêver les clockers sur la marge de surcadençage sur le 13900K ? C’est ce que nous verrons à leur sortie, mais attention à la chauffe ! (Source : NotebookCheck)