Il est clair que l'on attend beaucoup du saut d'AMD vers le PCIe 5.0 et la DDR5. Il s'agit de ne pas se viander, c'est toujours délicat d'introduire un nouveau socket, et une plateforme complètement stable le jour J. Cependant, AMD a quand même réussi à donner à ses "Zen", des évolutions intéressantes qui étaient toujours nettement supérieures à ce qu'Intel a fait pendant des années de règne sans partage.

Selon MLID, l'IPC de Zen 4 serait 15 à 24 % supérieure à celle de Zen 3, pour rappel celle de Bulldo à Zen 1 était de 54 % (mais on venait de si loin); et celle de Zen 3 sur Zen 2 était de 19 %. Autre point, les fréquences de fonctionnement seraient de 8 à 14 % supérieures, un sample Raphael à 8 coeurs et 16 threads a été flashé à 5.2 GHz l'autre jour. Le gain en monothread serait de 28 à 37 % supérieur à celui de Zen 3, ce sont des nombres très aguichants effectivement.

Le cache L2 serait doublé, de 512 ko à 1 Mo, tandis que le cache L3 resterait à 4 Mo par coeur. Finalement, les samples seraient déjà bien en action en coulisses, la production devrait débuter prochainement, peut être qu'AMD dévoilera quelque chose lors du Computex sur ce sujet, c'est une année très importante pour la firme qui peut s'offrir deux de plus de stabilité, par le passé AMD a mal travaillé dans l'urgence et dans la pression, voire la survie de l'entreprise. Elle est sereine, et on devrait voir ça dans ses Ryzen 7000 !