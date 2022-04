Apacer a peut-être commis une boulette, ou est-ce orchestré ? En tout cas, nous savons grâce au constructeur de barrettes mémoire que les futurs Ryzen 7000 Raphael auront un contrôleur mémoire optimisé pour la DDR5, mais laquelle ? Mais alors qu'on pensait, comme ce fut le cas pour Alder Lake, que ce serait la DDR5 4800 qui serait choisie, il semblerait que ce soit la DDR5 5200 qui soit le standard pour ces puces à venir. AMD aurait donc bien bossé son bébé, et donné les meilleures chances de réussite dès sa sortie. Pour autant, il est évident que de la DDR5 plus rapide fonctionnera dessus, mais on voit que c'est un sujet qui tient à coeur le coeur des rouges, puisque cette génération de CPU sera accompagnée par des barrettes spécifiques à la plateforme AM5, avec les profils RAMP ou EXO, voir ce billet pour comprendre ce qu'il en est.

Autre point intéressant, les puces segment serveur EPYC Genoa également pédaleront avec la DDR5 5200 par défaut, tandis que les APU Rembrandt mobiles connus sous le nom de Ryzen 6000, que nous n'avons pas encore vu, passeront sur un contrôleur mémoire optimisé de base pour la DDR5 4800. Les processeurs destinés au marché de l'embarqué feront comme Rembrandt, ce sera également de la DDR5 4800. Globalement, les CPU sous Zen 3+ auront la DDR5 4800, ceux sous Zen 4 glisseront vers la DDR5 5200.