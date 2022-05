Les écrans de plus de 400 Hz sont encore loin d'être une réalité commerciale, mais le décor est posé Par exemple, AMD a déjà confirmé travailler à préparer son FreeSync (son interprétation maison de l'adaptive sync du DisplayPort) à accueillir les écrans de 480 Hz et plus, et nul doute que le DisplayPort 2.0 sera un élément crucial pour cet avènement. Rappelons aussi que le fabricant chinois BOE avait récemment fait la démonstration d'un prototype d'écran 27" à 500 Hz (et plus) exploitant une nouvelle forme de TFT en oxyde métallique, une nouvelle technologie qui permettrait d'augmenter de manière conséquente le taux de rafraichissement.

Outre les démonstrations techniques très récentes, il convient toutefois aussi de rappeler que de l'écran 480 Hz avait déjà été montré il y a quelques années, par exemple, chez Zisworksen 2017, qui avait associé pour l'occasion une dalle TN de chez Innolux avec un FPGA custom de chez Xilinx. Mais cet écran de 28" et nativement UHD n'avait alors montré ses prouesses à 480 Hz qu'en 960 x 540 pixels... L'ensemble avait été testé par Blurbusters.

Récemment, le marché a encore fait un pas de plus en direction de la concrétisation de ces écrans à taux de rafraichissement délirants, avec la démonstration cette fois-ci chez le taiwanais AUO Optronics du premier vrai écran de PC de 24" et écran de notebook de 16" fonctionnant à 480 Hz, tous les deux avec une définition 1080p, un temps de réponse de moins de 1 ms pour le premier et un peu plus de 1 ms pour le second ! Dans les deux cas, il s'agissait d'une dalle TN, un type de matrice que l'on rencontre de moins en moins souvent, désormais très largement éclipsé par l'IPS (et la VA dans une moindre mesure), mais qui avait longtemps été le choix par défaut pour les écrans très rapides malgré ses désavantages en matière de couleur et d'angle de vision. Cependant, dans le cas présent, cela laisse un peu le sentiment d'une régression, alors que les premiers écrans à péter la barre des 300 Hz et caresser celle des 400 Hz avaient pourtant été de type IPS.

Rendez-vous à 0:56 pour apercevoir les écrans en question.

Il est très raisonnable de penser que c'est précisément sur ce segment des écrans 24/27" Full HD qu'arriveront d'abord les premiers écrans de plus de 400 Hz, cette combinaison de diagonale et de définition étant finalement toujours assez populaire, notamment auprès des joueurs pros et compétitifs. Par contre, il faut admettre que les informations et les détails manquent encore cruellement, et rien n'a encore vraiment indiqué quand ces écrans pourraient entrer en production et puis faire leurs débuts sur le marché. Étant donné qu'il s'agira d'une avancée logique et attendue pour le marché des écrans de jeux, on y aura droit tôt ou tard, mais il va certainement encore patienter un peu. (Source)