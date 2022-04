Le 20 avril a sonné, et comme prévu, AMD a lancé ses processeurs 5800X3D sur le marché. Vous avez pu lire un test made in CDH, dans lequel vous avez pu voir qu'il était le CPU AMD le plus puissant pour l'usage gaming, même s'il est battu de 2 % sur notre panel par le 12900KS qui n'est pas dans la même gamme tarifaire, avec les inconvénients qui découlent d'un overclocking du gros Alder Lake. Du coup, nombreux sont ceux qui ont vu là la meilleure évolution possible pour leur vieillissante plateforme AM4.

Autant vous le dire de suite, ce n'est pas la meilleure évolution possible pour votre vieille plateforme. Pourquoi ? Parce que si AMD l'a annoncé à 449 $, le prix en boutiques, que ce soit chez Mazone ou sur le groupe LDLC est a minima de 566 €. En FHD et gaming, il n'est que 9 % devant le 5950X, en applicatif, le 5950X est 41 % devant. En FHD, en montant de définition, vous lisserez vite cet écart, ce qui ne sera jamais le cas en applicatif. Et tout ça au même prix, puisque le 5950X est à 580 €. Alors, il n'y a pas de doute, la meilleure update reste le 5950X, un CPU excellent qui offrira des prestations encore solides de longues années durant, au contraire de son frangin sorti ce jour, et miné par un prix "Intelien".