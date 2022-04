Nous l’attendions depuis son annonce surprise au CES, le Ryzen 7 5800X3D va enfin débarquer sur nos étaux. Au menu, une sauce secrète et visiblement coûteuse à mettre au point chez TSMC permettant de stacker deux dies, ici un CCD (calcul) et une extension du L3 permettant de tripler sa capacité. Si la chose nous est vendue comme révolutionnaire et performante, les fréquences en baisse ne sont visiblement pas un atout dans le domaine du rendu avec des scores en berne sur CineBench ou encore la suite synthétique GeekBench.

Si la chose est explicable sur bon nombre de tâches (typiquement la compression ou l’encodage, où les performances sont liées principalement à un débit mémoire important depuis la RAM, du fait de la faible quantité de données réutilisées), côté jeu, le processeur devrait briller. À y regarder de plus près, ce 5800X3D est le complémentaire du 12900K(S), puisqu’Alder Lake mise sur une DDR5 rapide et des fréquences élevées, le tout offrant des avantages énormes en matière de débits : l’opposé exact. Et pour le jeu, alors ? Si vous en doutiez, le test mystère fuité du jour abonde dans le sens d’une victoire rouge.

Benchant Shadow of the Tomb Raider en 720p - parce que "pourquoi pas", tout est bon pour éviter le bottleneck GPU, surtout quand le CPU Intel est testé avec un 3090 Ti contre une 3080 Ti pour le proco du jour (parce que… heu… la flemme de refaire les mesures, probablement ?) - le bousin s'est montré quelques 16 % plus puissant que le 12900KS, soit, 22 % plus rapide que le 12900K : de quoi afficher 231 images par seconde : pas mal ! Rappelons que, selon Intel, le 5800X en FullHD n’est « que » 10 % devant le 12900K, ce qui tendrait à signifier soit que le 720p avantage d’autant plus les rouges — possible puisque le goulet d’étranglement de la carte graphique est d’autant plus réduit — soit que Lara préfère Lisa Su à Pixel Pat. Dans le doute, attendez tout de même le test de votre Comptoir avant de se ruer sur les stocks… (Source : Xanogaming via Tom’s Hardware)