Le 12900KS est le CPU le plus rapide sur le segment mainstream, c'était déjà le cas du 12900K sur notre panel de test. Aussi récent qu'il soit, il doit faire face au vieillissant, mais redoutable 5950X, battu par le double flagship Alder Lake. Mais pour s'exprimer, compte tenu de sa consommation et de sa chauffe, il doit bénéficier d'une carte mère solide. L'ASRock Z690 Aqua, comme l'Aqua OC, est de cette trempe, trempe qu'elle colle également à votre porte-feuille puisqu'elle fait partie du club select des plus de 1500 boules, une folie pure équipée en watercooling pour ceux qui en ont besoin et qui ont les moyens.

Du coup, cet attelage 12900KS et Z690 Aqua OC a fait des merveilles lors d'épreuves d'overclocking. Les records ont été enregistrés sur HWBot, et sur divers benchmark que voici :

• Cinebench 2003 8c et 16c : 11355 et 12777

• Cinebench R23 simple coeur : 2820

• Geekbench 4 Multi : 100675 points

• PitFast 8c : 7 minutes 880 ms

• Super Pi 32M 8c : 3 minutes 33 sec 356 ms

Le duo a aussi remporté 9 "première place" sur d'autres tests, comme XTU 2, Geekbench 3 et 5, Wprime, ce qui n'est guère étonnant eu égard au côté premium de la plateforme. Mais Splave, le clockeur qui a tripoté le matos, n'a certainement pas payé grand-chose, pour le commun des mortels, on peut penser légitimement que ceux qui ont ou envisagent l'achat de ce matériel doivent se compter sur les doigts d'une main, et que vu le tarif, il y a fort à parier qu'ils ne tenteront pas (trop) le diable ! Vivement Raptor Lake et Zen 4 !