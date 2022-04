À l’occasion de la première année de Pat Gelsinger à la tête d’Intel — ses fonctions ont été officiellement prises le 22 février dernier, voilà que le géant bleu se lance dans un nouveau domaine, certes connexe aux cartes graphiques ARC désormais disponibles pour les PC portables : le jeu vidéo.

En effet, dans ce sympathique Pixel Pat, un titre en pixel art platformer 2D de la plus grande tradition des jeux flash et de la vague des jeux rétro, vous incarnez le PDG d’Intel dans ce qui semble être une visite mouvementée de la nouvelle usine bleue. Récupérez les wafers, enfilez les combinaisons d’invincibilité, sautez de machine en machine et évitez les spaces invaders : bref, un jeu qui approche la simulation par tant de réalisme. Trêve de plaisanterie, ce documentaire nous fournit en tout cas une sacrée explication pour les retards du 10 nm… Un poisson d’avril plutôt bien pensé, qui n’est pas sans rappeler un certain Fiscal Combat qui avait égayé l’année 2017. Ne pas se prendre au sérieux, un plan com' efficace ? En tout cas, la chose fait l’unanimité au Comptoir : à vos manettes !