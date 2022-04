Alors qu'il est censé arriver dans les crémeries et les tests à partir du 20 avril prochain, le 5800X3D a été testé au préalable par un site qui a profité des largesses d'un revendeur peu scrupuleux. Il a testé le bousin sur divers benchmarks applicatifs, sur base d'AORUS Master X570, de 16 Go de DDR4 3200 et de RTX 3080 Ti.

Sur CPU-Z, il a scoré 617 et 6506 points en simple/multithread, ce qui est moins que le 5800X de quelques pourcents. Sur R23, il a terminé à 1493 et 15060 points, là aussi en retrait par rapport au 5800X, Geekbench 5 avec 1639 et 10498 points suit la même tendance si on regarde les bases de données et benchs effectués sur la toile. Globalement, le 5800X3D est plus lent sur ces applications, ce qui n'est guère surprenant puisqu'il a des fréquences moindres que son vieux frangin.

De plus, AMD a bien insisté sur le gain d'une 15aine de pourcents en jeu, ce qui est la force du cache 3D. Ceux qui pensaient malgré tout que les applications arriveraient à tirer un petit quelque chose de ce cache doivent être définitivement déçus. Par contre, on attendra les tests 3D gaming pour voir les gains, car à ce titre, le 5800X3D devrait faire des merveilles, même s'il arrive très tard dans la carrière des Ryzen 5000 et trop proche en même temps des Ryzen 7000 Zen 4 !