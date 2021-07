Intel avait présenté en janvier 2020 son idée de changer l'alimentation des cartes mères. Un an et demi plus tard, la chose était teasée sur des cartes mères Z490/590. Au final, elle s'apprête à arriver avec les chipsets de la série 600 qui accompagneront Alder Lake-S en fin d'année, son nom ? L'ATX12VO. Ce dernier a pour but d'optimiser l'efficacité des électrons débités à basse charge en éludant entre autres choses les canaux +3.3 et +5V, mais devrait se montrer un peu plus juste (bien que suffisant) en charge par rapport aux alimentations classiques des cartes maman. Si on fait le compte, une plateforme nouvelle avec de la DDR5, à laquelle il faut ajouter un nouveau bloc d'alimentation, ça risque de faire monter la note dans des proportions rédhibitoires pour les nouveaux clients intéressés.



C'est peut-être pour cette raison que l'on apprend, via le twittos yuuki_ans, que la quasi-totalité des partenaires d'Intel ne reprendrait pas cet ATX12VO, exception faite d'une paire de modèles, pour ceux qui veulent malgré tout franchir le pas. Du coup, l'ATX 24 pins devrait perdurer et être plus que majoritaire dans l'armada de cartes mères chipset 600, dont l'inévitable Z690. Ceux qui voudront sauter le pas Intel devraient être rassurés, bien que nouveauté + Intel ne soit pas du tout un gage de tarifs intéressants, bien au contraire.