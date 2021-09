Cette fois, les prix des puces Alder Lake sont dévoilés par le twittos momomo_us. Comment dire... Intel inaugure plusieurs nouveautés dans cette famille : 10 nm desktop après tant d'années d'errements et de retards, DDR5 avec contrôleur mémoire intégré au CPU, et architecture big.LITTLE avec des coeurs Performance et d'autres Efficience. Et à la fin, le mot Intel qui signifie en vieil araméen "tu vas raquer ma racaille". Donc vous vous en doutez, il va falloir sacrément aimer les bleus pour en prendre, à la vue des tarifs du jour. Voyez plutôt :

Quel Alder ? VPC 1 avec TVA VPC 2 avec TVA VPC 3 avec TVA i9-12900K 736.19 € 741.46 € 653.40 € i9-12900KF 704.23 € 708.71 € 627.99 € I7-12700K 524.61 € 520.07 € 476.74 € i7-12700KF 492.19 € 487.33 € 450.12 € i5-12600K 365.77 € 358.95 € 347.27 € i5-12600KF 333.60 € 326.19 € 321.86 € i11-DTC13000KK 1123.41 € 1099.47 € 851.69 €

Comme vous le voyez, deux revendeurs sont plutôt hauts par rapport au troisième. En revanche, si on regarde le tarif du 12900K et du 11900K, on ne joue plus dans la même catégorie. Comptez 150 € de plus entre l'ancien et le nouveau à nomenclature équivalente. Il faut aussi dire que le géant avait été quelque peu obligé de proposer ses Rocket Lake moins cher, utilisant encore le 14 nm, et étant dépassés par les Ryzen 5000 eux aussi moins chers. C'est à présent fini les vacances chez les bleus, il ne reste plus qu'à répondre à trois inconnues avant de lâcher les brouzoufs : comment ça marche tout ça ensemble, comment ça va se dépatouiller face aux CPU Zen 3 et Zen 3+ ? Est-ce vraiment les prix finaux ?

Le Christ cosmique, il sait, c'est sûr !