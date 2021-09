Comme à son habitude et parce que c'est aussi un peu son travail, Jon Peddie Research a récemment partagé les chiffres à jours du marché du GPU, auxquels se sont donc ajoutés ceux du trimestre passé. Il faut naturellement toujours considérer ces chiffres avec un peu de recul et ne pas nécessairement les prendre pour argent comptant. On imagine bien que le relevé a été effectué le plus précisément possible avec les moyens du bord, cela n'en reste pas moins avant tout un travail d'interprétation, d'analyse et d'extrapolation pouvant comporter des approximations, et qui est forcément basé sur les informations connut à l'instant T de la rédaction de ses rapports. Néanmoins, leur observation permet tout de même de se faire une bonne idée sur l'état actuel du marché du GPU, un sujet par ailleurs bien épineux tant celui-ci maltraite les joueurs depuis la fin de 2020 (et ce n'est probablement pas encore terminé). Alors, que constate-t-on ?

Toujours vrai ? Ou en train de changer ?

Eh bien, rien n'a tellement changé depuis le début de l'année. NVIDIA domine toujours AMD de très loin et le prix de vente moyen d'un GPU est toujours horriblement élevé (il semblerait toutefois que Jon Peddie a un peu tendance à les surévaluer). Malgré le manque de semiconducteur, AMD et NVIDIA ont toujours livré énormément de GPU, même si les volumes ont légèrement baissé pour le trimestre écoulé, sans doute lié à la saisonnalité du marché, mais également par les opérations contre le minage qui se sont multipliées un peu partout dans le monde, particulièrement en Chine. La chute des cours de cryptomonnaies durant ces mois a également dû y contribuer un peu - mais ce répit fut de courte durée. Enfin, s'il est peu probable que les deux derniers trimestres nous peindrons un tableau très différent de celui-ci, il est toutefois « amusant » de se dire qu'Intel va bientôt s'y taper l'incruste pour de bon avec ses GPU Arc et forcément commencer à picorer des parts à l'un et à l'autre. Il sera donc très intéressant de voir dans quelles proportions et à quelle vitesse cela se fera. Rien que pour ça, vivement 2022 !

GPU Add-in-Board Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 AMD 22 % 23 % 17 % 20 % 20 % NVIDIA 78 % 77 % 83 % 80 % 80 % Intel N/A. Mais bientôt, bientôt... Volume livré AMD vs NVIDIA (en million) ~2,2 vs ~7,8 ~2,6 vs ~8,9 ~1,9 vs ~9,1 ~2,4 vs ~9,4 ~2,3 vs ~9,1 Valeur (en milliards de $) ~4,2 ~5,6 ~10,6 ~12,4 ~11,8 Prix moyen de vente en $ (potentiellement surévalué) ~420 ~487 ~964 ~1051 ~1035

Côté GPU mobile, on remarquera surtout l'évolution du rapport desktop/mobile. Alors que le desktop était encore largement en tête il y a un an en matière de volume livré, les deux marchés sont aujourd'hui pratiquement au coude à coude, signe que les deux constructeurs s'y intéressent probablement un peu plus et mieux qu'avant. Le retour d'AMD sur ce segment a certainement aussi contribué à cette évolution, au moins en partie. Ça, et puis le fait que de nombreuses personnes et entreprises ont aussi cherché à s'équiper ou renouveler leur matériel au début de la pandémie pour supporter l’essor du télétravail, évidemment.

GPU dédiés desktop et mobile Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 AMD 20 % 20 % 18 % 19 % 17 % NVIDIA 80 % 80 % 82 % 81 % 83 % Volume total (en million) ~16,4 ? ? ~22,3 ~22,5 Mobile seul (en million) ~6,4 ? ? ~10,5 ~11,1

On termine avec le tableau distribuant les parts de marché tous types de GPU confondus ! Du fait de son caractère général, celui-ci a toujours beaucoup moins de sens que les autres, mais on vous le montre tout de même. Comme c'est ici le cas depuis longtemps, Intel est toujours encore en tête et c'est bien normal, vu que l'on prend ici aussi en compte les iGPU, intégrés par défaut avec la grande majorité des CPU Intel depuis bien longtemps. Il n'y a donc pas d'évolution notable, mais la donne pourrait potentiellement commencer à changer au-delà de 2022, plus précisément avec Zen 4 chez AMD, puisqu'il s'avère que la première génération sur AM5 devrait démocratiser l'iGPU chez AMD pour une bonne partie du futur catalogue Ryzen desktop, alors qu'on en trouvait jusqu'à présent uniquement dans les APU. Intel n'a qu'à bien se tenir et rendez-vous en 2023 pour en constater les premiers effets (ou leur absence) sur les répartitions. (Source : Jon Peddie, via 3DCenter.org)