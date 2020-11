Le Smart Access Memory, chez AMD, se limite à une chaine 100% rouge, faite d'un Ryzen 5000, d'une carte mère à chipset série 500 (donc le X570, le B550 et l'A520), et d'une Radeon RX 6000. À cette seule condition, vous pourrez bénéficier d'un gain en performances dans les jeux, puisque c'est le but. Pour lire, ou relire nos tests faits maison, vous avez les Ryzen 5000 ici, et les RX 6800 là. Il s'agit d'offrir au CPU un accès à la totalité de la VRAM de la carte graphique, au lieu des 256 Mo max imposés par le PCI Sig.

La BAR de fer !

C'est donc sans surprise que MSi dégaine le premier et sort les marrons du feu. Ainsi, ce sont pas moins de 32 cartes mères du catalogue qui jouissent d'un UEFI à mettre à jour. Les gammes Unify, Gaming, Tomahawk, Torpedo, Mortar, Vector, Creation, peu importe le chipset 500, sont dans la partie. Au final, le plus dur sera de récupérer le CPU et la carte graphique, car on trouve aisément des cartes mères 500. Vous pourrez retrouver l'activation du SAM, ou sa non-activation, sous la ligne Re-Size BAR, dont on vous expliquait en gros l'origine venant des normes PCIe, et non spécifiques à AMD. Ces UEFI sont en bêta.