Aucun passionné n'aura manqué le lancement de Zen 3 et les tests des Ryzen 5000 - voici le nôtre des Ryzen 9 5950X et 5900X, la version CDH de l'histoire coup de grâce d'AMD à son concurrent Intel ! Avec les GeForce RTX 3000, bientôt les RX 6000 et aussi les nouvelles consoles, c'est véritablement une période mémorable pour les joueurs - enfin, sur le papier... Si vous pensiez vous offrir un Ryzen 5000 le jour J, mais que vous avez en fin de compte hésité au moment crucial d'appuyer sur "payer", il va peut-être désormais déjà falloir s'armer d'un peu (beaucoup ?) de patience.

En effet, quelques instants seulement après le lancement, les stocks web des revendeurs et d'AMD lui-même étaient déjà complètement épuisés et le sont toujours - sauf pour quelques enseignes (y compris FR) qui proposent parfois encore la version tray du 5600X et ont quelques stocks sous la main physiquement en magasin. Forcément, face à cette situation, les revendeurs n'ont encore une fois pas hésité à faire grimper leurs prix, avec un 5900X désormais entre 650 et 700 euros, et le 5950X juste sous la barre des 1000...

Bien entendu, il est encore un peu tôt pour confirmer un scénario comme pour les RTX 30 ou les consoles next-gen, toutefois la trame y ressemble. On se rappelle qu'AMD avait bien prévenu les revendeurs au sujet du risque de « scalping » avec les RX 6000 et Ryzen 5000 fin octobre, mais la pratique semble véritablement être devenue une mode (ou le bouc émissaire idéal, au choix) et à quelques exceptions près, l'un des seuls moyens de s'offrir l'un des deux Ryzen 9 5000 aujourd'hui est de le payer une fortune, généralement aux enchères sur eBay ! De surcroît, certains individus peu scrupuleux revendent déjà leur(s) unité(s) (avec une belle marge, évidemment), alors qu'ils ne l'ont pas encore entre les mains... Voici quelques beaux exemples de cette pratique merveilleuse, mais certainement pas inédite :

Qui n'en veut de mon Ryzen 9 5950X apacher ?

Oui, c'est frustrant (et absurde) ! Et parce que c'est clairement devenu le refrain de l'année pour les lancements très anticipés, l'on peut légitimement penser que les RX 6000 ne seront malheureusement pas épargnées non plus, d'autant moins si elles tiennent leurs promesses face aux GeForce. Naturellement, cela ne signifie en aucun cas qu'il n'y a pas une bonne portion d'acheteurs légitimes et honnêtes dans la première vague. De ce fait, faut-il vraiment seulement pointer du doigt la minorité qui cherche à profiter du succès du hardware concerné, alors qu'il est parfaitement possible que les stocks de départs étaient potentiellement vraiment insuffisants pour faire face à la demande, qui ne pouvait qu'être forte après des semaines de teasing et avec des performances désormais bien avérées ?

Dans tous les cas, pour la clientèle laissée sur le carreau, il vaut probablement mieux garder la tête bien froide et faire preuve de patience, plutôt que d'y laisser son scalp en payant un R9 5900X au prix d'un R9 5950X, et ce dernier au prix d'une RTX 3090, voir plus ! Mais il faut aussi espérer qu'AMD et TSMC sont effectivement sur le coup, et que les stocks se rempliront à nouveau rapidement et tiendront cette fois-ci plus longtemps passé la grande ruée initiale... En attendant, #dontfeedthescalpers !