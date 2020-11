AMD a pensé aux joueurs rouges en ce jour confiné ! Les Adrenalin 20.11.1 sont donc les premiers du mois de novembre, et ils apportent le meilleur support possible pour les jeux Dirt 5, Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty Black OPS Cold War. Il y a également Godfall, et pour celui-ci, AMD annonce jusqu'à +7% en DX12 sur une RX 5700 XT par rapport aux Adrenalin 20.10.1.

Au rayon des bugs connus, puisqu'il n'y a pas de bugs corrigés sur cette version comme l'indique le changelog, il faut savoir que vous pouvez être touchés par un écran noir, mais cette fois-ci dans les jeux et avec Enhanced Sync. La réciproque rétablit le bon fonctionnement. Les données relevées dans les overlays et le Performance Tuning reportent une fréquence plus élevée que la normale pour les RX 5700. Enfin, tripoter le scaling HDMI peut entrainer un blocage des images par seconde à 30.