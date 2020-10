Les stocks d'Ampere ont été le sujet favori des geeks durant des semaines. La vérité trônait probablement quelque part, un mélange de tout expliquant cette situation spéciale, plutôt inédite pour les verts. Peu de cartes produites, des commandes nombreuses, et puis il y a eu ce scalping, des bots qui se sont chargés de piller les stocks -certes faibles - et permettant aux escrocs de revendre le double du prix sur la bay. Nvidia fut bien piégé, et a joui d'une mauvaise image en ne prévoyant pas cela.

Si beaucoup mettent en doute cet état de fait, le scalping a quand même tué la poule dans l'oeuf. AMD le saurait et viendrait d'envoyer aux revendeurs un courrier de mise en garde et de moyens de prévention pour que cela ne leur arrive pas. C'est une reconnaissance et une confirmation de ce qui est arrivé aux RTX Ampere, comme la démarche d'EVGA. Pour éviter ce racket des acheteurs, et des early users, AMD recommanderait chaudement d'utiliser des outils informatiques de détection de bots, d'utiliser des CAPTCHA intelligents, de limiter l'achat à une pièce par acheteur et de rejeter tout achat suivant utilisant au moins une information identique (mêm email par exemple, même adresse, etc), de procéder à des réservations, de valider manuellement les commandes, de limiter même durant les 3 semaines qui suivent l'achat tout autre achat (de matos AMD donc) soumis à la nouveauté (Ryzen 5000 et RDNA2), et ne mettre le stock à jour qu'une fois la commande payée (mettre dans le panier ne réserve rien).

Ça semble être du bon sens, mais manifestement, tout le monde ne l'avait pas fait lors du lancement d'Ampere, AMD n'ayant pas envie de se faire plumer et de créer du mécontentement chez ses clients, et ce d’autant plus qu'il procède à un double lancement CPU + GPU. (Source YT)