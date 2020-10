Si vous vous souvenez ce qu'il s'est passé le 8 octobre dernier, comment oublier en tant que geek, alors la suite sera plus simple pour vous. Toutefois, il faut rappeler qu'AMD a annoncé 4 processeurs de la série Ryzen 5000 : le Ryzen 5 5600X avec 6 coeurs et 12 threads, le Ryzen 7 5800X avec 8 coeurs et 16 threads, le Ryzen 9 5900X avec 12 coeurs et 24 threads, et enfin le Ryzen 9 5950X avec 16 coeurs et 32 threads.

Toutefois, si on fait le parallèle avec la gamme Ryzen 3000 actuelle, on voit bien qu'il manque des équivalences directes. La première concerne un Ryzen 5 5600, mais il serait, a priori, dans les tuyaux pour 2021. Toutefois, il semble inconcevable qu'AMD se passe du successeur de son best-seller Zen 2. Le second manque, c'est le remplaçant du Ryzen 7 3700X. Mais où est-il ? Non, il n'est pas là où vous pensez, on l'aurait senti ! Selon Patrick Schur, il serait bel et bien prévu, mais avec un nom qui n'est pas défini. Voici ce qu'il serait selon ses sources :

Ryzen 7 5___X

OPN: 100-000000064

TDP: 65 W

Cores: 8/16

L2: 4 MB L3: 32 MB

Eh bien figurez-vous qu'il ne serait pas seul, il y aurait un autre zigue avec lui, qu'il définirait comme un 5900 ou 5850X mais avec un TDP de 65W. Encore une fois, selon ses sources, voilà ce qu'il serait :

Ryzen 9 5___X

OPN: 100-000000062

TDP: 65 W

Cores: 12/24

L2: 6 MiB L3: 64 MiB

À vrai dire, nous n'en savons rien, mais ces infos ne sont pas sorties par hasard, peut-on considérer qu'il y a de la fumée sans feu ? Mais que tout ceci soit confirmé ou pas dans un futur plus ou moins proche, il semble évident qu'AMD ne va pas laisser sa gamme à ces seuls 4 mousquetaires jusqu'au lancement de Zen 4 à l'orée 2022.