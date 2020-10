Le constructeur TerraMaster lance un nouveau modèle de NAS abordable, qui devrait ravir les amateurs de machines abordables. Pour rappel, la marque avait dévoilé en septembre dernier un F2-422 en deux baies, qui proposait quand même des spécifications intéressantes pour son positionnement. La société avait aussi mis en lumière un F4-422 dans la même veine que son petit frère, avec cette fois-ci plus de capacité de stockage. Enfin, il ne faut pas oublier que la marque propose aussi régulièrement des DAS, qui se proposent en alternative aux NAS et qui font aussi souvent station d'accueil, par exemple avec le dernier D8. Pour ce coup-ci, nous allons traiter du F4-210 qui vient compléter l'offre de la société, un produit en quatre baies que nous allons vous détailler plus bas.

La nouvelle bête de chez TerraMaster embarque un processeur ARM, un modèle Realtek RTD1296 en quadcore, moulinant à 1.4 GHz. Au niveau mémoire vive, on trouvera donc en fonction de la variante, 1 à 2 Go, ce qui devrait suffire pour une utilisation classique du NAS - bien que 1 Go deviennent limitant pour l'utilisation d'applicatifs. Bien entendu, vous pourrez positionner quatre périphériques en 3.5" ou 2.5" via les cages hotswap frontales, pour une capacité totale prise en charge de 16 To par disque. Au final, il sera possible de caler 64 To et de monter un volume logique de 108 To au maximum. Au niveau des connectiques, il ne faudra pas demander la lune, avec la présence d'un unique port RJ45 en 1 GbE et deux ports USB 3.0. Pour refroidir tout ce matériel, deux moulins de 80 mm sont présents à l'arrière, la marque annonce des nuisances inférieures à 19,8 dBA - à vérifier tout de même. L'alimentation se fera via un bloc externe de 90W pour une consommation typique fixée à 25.6W. Vous l'avez compris, inutile de tenter de faire de la virtualisation ou des choses poussées avec ce serveur, qui devrait quand même convenir à la plupart des gens, mais restera limité dès que l'on poussera un peu le côté applicatif dessus.

Ce F4-210 est déjà disponible chez les revendeurs pour un tarif de 199,99$ pour la version 1 Go et 259,99$ pour la 2 Go de RAM. Ces deux variantes sont livrées avec une garantie de deux ans assurée par le constructeur. Nous ne pouvons que vous inciter à prendre le second modèle qui devrait se révéler plus futureproof ou bien à vous tourner vers des alternatives. On trouve chez Qnap, des NAS assez similaires, comme le TS-431K qui reste un peu plus onéreux ou bien des modèles plus musclés, comme le TS-453D-8G. On vous laisse méditer quant à la pertinence de l'achat de ce NAS TerraMaster, qui bien que positionné à un tarif agressif, porte le fardeau de connectiques à la fois datées et limitées. La fiche technique est disponible en dessous.