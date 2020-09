Plusieurs moyens existent pour définir les parts de marché des différents acteurs d’un marché donné. Par exemple, dans le cas de la lutte du CPU entre AMD et Intel, voici la vision de CPUBenchmark, celle de Mercury Research, les statistiques de ventes de Mindfactory, et l’analyse d’AMD lui-même ! Aucune méthode n’est jamais parfaite et il vaut donc mieux recouper les différentes sources pour se faire une meilleure idée des tendances.

On y ajoutera aujourd’hui les relevés de statistiques globales pour le CPU x86 d’un autre benchmark, PassMark. Ces données — mises à jour le 24 septembre — incluent uniquement les PC et les systèmes fonctionnant sous Windows et ne représentent pas directement l’état des ventes de CPU, mais plutôt la base installée ayant déjà effectué un test de performance, les grandes fluctuations de ventes peuvent prendre du temps à se matérialiser dans la base. Ainsi, PassMark est essentiellement un indicateur de la tendance AMD/Intel auprès d'une certaine tranche de la clientèle. En plus du marché du CPU x86 dans son ensemble (en omettant d’afficher la très faible portion de CPU x86 venu d’ailleurs que de chez AMD ou Intel), PassMark distingue aussi le marché du serveur, laptop et desktop. Voilà ce que ça donne :

CPU x86, toutes catégories confondues.

AMD vs Intel, desktop.

AMD vs Intel, laptop.

Et serveur !

Ces chiffres ne surprendront pas, ou très peu. Ce n’est plus un secret qu’AMD n’a eu de cesse de grignoter des parts à son concurrent depuis le lancement de l’architecture Zen, et les errements d’Intel ont déjà eu raison d'une domination outrageuse, particulièrement sur le segment du desktop et du laptop.

Pour le marché du serveur, c’est un peu moins fulgurant, probablement parce qu’il est beaucoup plus difficile de déloger son concurrent des entreprises préférant camper sur du matos qu’ils connaissent et des relations bien établies. Selon Mercury Research, AMD serait passée de 0,8 à 5,8 % (8 % d'après AMD) de parts de marché dans ce domaine en un peu moins de 3 ans, chose qui ne s’est pas encore matérialisée ici, mais n’oublions que c’est aussi un marché en pleine croissance avec des volumes toujours plus importants.

Dans tous les cas, la tendance pour l’ensemble du CPU x86 est très nette et celle-ci s’observe partout ! Si l’on s'en tient uniquement aux chiffres de PassMark, AMD pourrait même reprendre la couronne du CPU x86 desktop comme en 2005 à l’époque des K8 sur socket 939, avant qu’Intel ravage tout avec Core Duo ! Si dans la réalité on en est encore relativement loin, on se doute que cela se produira tôt ou tard si le cap est maintenu. Il sera aussi intéressant de voir de quelle manière l’histoire se déroulera cette fois-ci…