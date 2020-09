Lors de nos tests de la RTX 3080 FE, consultables sur ce lien, nous n'avions pas relevé de différences particulières au niveau des performances en passant d'une PCIe 4.0 à un 3.0. Mais si la question vous taraude, notamment dans le cadre d'un achat d'une nouvelle plateforme (Ryzen sur chipset 400 ? 500 ? Intel sur Z490 PCIe 3 en attendant le successeur en PCIe 4 ?), alors peut-être voudrez-vous un détail sur quelques jeux ? Techspot a fait ce test, intéressant, qui montre des choses forcément intéressantes. Pour ce faire, nos confrères ont fait deux groupes de tests. Le premier est basé sur un Ryzen 9 3950X sur MSi X570 Unify (testée dans nos colonnes) dont le bus PCIe a été réglé en 4.0 x16, 3.0 x16 et 3.0 x8. Le second est architecturé autour d'une Core i9-10900K et d'une MSi Z490 Unify dont le bus PCIe a été placé en 3.0 x16 et 3.0 x8, cette plateforme ne faisant pas de PCIe 4.0.

Quelques types de résultats attendre ? Sur plateforme AMD, systématiquement, le PCIe 4.0 x16 affiche les meilleurs résultats, et ce quelle que soit la définition 1080p, 1440p et 2160p. En revanche, il y a des cas, des moteurs 3D surtout, qui sont insensibles au bus. On peut dire également que le PCI 3.0 x8 est le moins bon dans la quasi-totalité des cas, sauf quand le moteur n'en a cure. Si on bascule sur l'Intel, on observe le même écart entre PCIe 3.0 x16 et x8 que sur la plateforme AM4.

Au final, il est bon d'avoir au mini 16 lignes de 3e génération, et si le PCIe 4.0 n'apporte que très peu de gains sur RTX 3080 FE, il n'est pas acquis que la prochaine génération ne sache pas en tirer un profit plus substantiel.