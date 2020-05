La semaine 18, ça ne parle pas à grand monde, mais c'était la semaine dernière sur notre calendrier. On aime bien donner les chiffres de vente d'Amazon sur les CPU tous les mois, on fera le point bientôt, mais Mindfactory lui aussi a livré ses secrets pour cette fameuse semaine. Est-elle représentative des ventes sur l'année 2020 ? Nous ne le savons pas, mais la tendance était largement en faveur d'AMD il y a quelques mois toujours chez le même revendeur.

• Les Cépéhusssssss

Regardons donc ce qui s'est vendu en matière de processeurs chez le VPC allemand du 27 avril au 3 mai, tout ça dans un beau tableau :

Marque AMD INTEL Nombre 5560 685 Pourcentage ventes 89.03% 10.97% Revenus 1 212 210€ 200 370€ Pourcentage revenus 85.82% 14.18%

Grosse pâté en faveur d'AMD, qui l'eût cru il y a 5 ans en arrière ? On voit qu'Intel vend peu, mais rapporte plus d'argent en proportion, preuve de marges bien chaudes. Si on passe au détail par socket, ça donne ça :

Massivement, l'AM4 est plébiscité, Intel a quelques miettes, on notera que le LGA2066 est représenté par 5 ventes, les Threadripper par 20. Si on passe cette fois au détail par processeur, ça donne ça :

Le leader chez Mindfatory, comme chez Mazone d'ailleurs, c'est le 3600. C'est pourquoi Intel cherche à bien positionner son Core i5-10400, tant d'un point de vue perfs que tarif, car le coeur des ventes, il est là ! La quasi-totalité des CPU Zen 2 est là, dans les dix premières places. D'une manière surprenante, le 9900K s'est à peine mieux vendu que le gros 3950X, ce même 9900K étant 5x moins vendu que le 3900X.

• Gépéhusssssss

On passe maintenant aux cartes graphiques :

Marque AMD Nvidia Nombre 2340 3185 Pourcentage ventes 42.35% 57.65% Revenus 697 435€ 1 527 490€ Pourcentage revenus 31.35% 68.65%

Mindfactory vend 4 Radeon pour 6 Geforce, en revanche ça lui rapporte 1/3 des revenus contre 2/3 au caméléon, preuve que la marge est plus haute chez Nvidia. Si on regarde le détail des cartes vendues, on a ce classement-là :

Dans la mesure où les gammes de RTX incluent les versions originelles et SUPER, il est dur de tirer des conclusions. Mais si on ajoute les RTX 2060/S/2070/S et les Radeon 5700 Series/ 5600 XT, on arrive à 1955 contre 1370 cartes. Le segment de 400 à 500e reste donc fort puisqu'il occupe les deux premières places, les clients de la semaine 18 préférant des cartes un peu costaudes plutôt que des cartes 1080p. Il se vend par ailleurs autant de RX 590 que de RTX 2080 Ti, et le nombre reste assez élevé quand même. Au final on a une idée de ce qui se passe, c'est intéressant puisque d'ordinaire, ces statistiques sont plutôt inconnues. (Source Twitter)