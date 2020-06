Avec Ryzen, AMD est parvenu à redorer spectaculairement son blason de concepteur de CPU. Néanmoins, avoir une image positive dans les médias n’est pas forcément gage de réussite — c’est là toute l’importance du marketing —, et c’est dans les ventes qu’il faut lire la popularité de la marque.

À l’occasion de sa dernière présentation, AMD est justement revenu sur sa progression sur les segments qui lui sont chers : l’informatique mobile grand public (comprendre les CPU des ordinateurs portables), les cartes graphiques dédiées, et la présence sur les CPU de serveurs. Selon les rouges, leur progression sur deux ans a été fulgurante, passant de moins de 9 % des CPU des appareils portatifs vendus à plus de 16 % en 2019. Pour les serveurs, un marché historiquement bleu, la différence est encore plus grande, passant d’un unique pourcent à 8 %.

Cependant, tous les domaines ne suivent pas la même tendance : les cartes graphiques stagnent à un peu plus de 25 % de parts de marché, là où les rouges et leur Polaris se défendaient à 33 % des ventes en 2017. Bien entendu, il s’agit d’estimations internes, ce pourquoi ces dernières peuvent sembler optimistes (voire biaisées) et diffèrent d’autres chiffres provenant d’organismes d’analyse indépendants. Pour autant, cela confirme bien l’image qu’AMD a de lui-même : des CPU compétitif, mais un retard conséquent sur l’occupation de l’espace par rapport au concurrent ; ainsi qu’un sérieux coup de collier à donner côté GPU.

Cela tombe bien, les rouges avaient également des conformations pour ces plans-là : RDNA2 avec son Ray Tracing arriverait bientôt, et sa suite, RDNA 3, sera sur un nœud de gravure plus fin, et quelque part avant ou pendant 2022. Pour la précision, nous repasserons, mais ce n’était pas le but de cette communication. Et pour 2020, alors ? (Source : Wccftech)