La gamme NUC d’Intel est un poil complexe, comme toutes les gammes chez Intel diront les plus poilus. Tout d’abord, comme nous le montre cette roadmap NUC de juin, le segment est divisé en 5 segments : Extreme, Performance, Pro, Rugged et Essential. Ensuite, il faut aussi distinguer les NUC « H Series » et NUC « U Series », les premiers étant les versions les plus puissantes et les seconds celles plutôt orientées basse consommation. Cette année a déjà vu passer pas mal de choses NUC, les Panther et Phantom Canyon NUC 11 pour les segments Extreme et Performance, les NUC Ghost Canyon, et nous avons testé au Comptoir un kit NUC 9 Extreme installé dans un « vrai » boîtier avec un RTX 2080 Super !

Il y a donc de quoi se perdre avec ce mélange de générations à l’existence parallèle sur le marché et aux nomenclatures compliquées, mais au fond ça reste assez simple, si si : les NUC 9 embarquent des Core de 9e génération Coffee Lake, les NUC 10 des Core de 10e génération Comet Lake, et les NUC 11 exploiteront évidemment la 11e génération Tiger Lake. Ainsi, en sus des NUC 9 Pro Quartz Canyon basés sur des Xeon Coffee Lake-R, existeront prochainement aussi des NUC 11 Pro Tiger Canyon, exploitant la nouvelle plateforme Element du fondeur et qui se positionneront dans la sous-catégorie des NUC de série U.

Ces NUC 11 Pro utiliseront les derniers-nés Tiger Lake du fondeur, la 11e génération et la première ayant pu profiter à grande échelle de son procédé 10 nm. Il n’y a pas lieu de vous les représenter, vous y retrouverez presque toutes les références Core ix-11xxGx dévoilées le 2 septembre, avec des spécifications inchangées — sauf pour une nouvelle référence baptisée i5-1145G7, identique au i5-1135G7, mais avec 200 MHz en plus. La partie graphique intégrée Iris Xe Graphics y sera également de la partie pour les processeurs qui l’embarquent.

Le tout sera logé dans un boîtier au format réduit compatible VESA et bardé d’une quantité plus ou moins importante de connecteurs en tout genre, dont deux prises HDMI (1 x 2.0 et 1 x 2.1) et deux prises Thunderbolt 4 (avec USB-C 3.2 Gen2). Les autres nouveautés sont celles qu’on a déjà beaucoup l’habitude de voir maintenant, à savoir du SSD PCIe 4.0, un port 2,5 Gbe, du Wi-Fi 6, etc. Enfin, sur les 5 modèles prévus, seulement 2 profiteront des fonctionnalités vPro Technology d’Intel.

On ne sait pas encore quand est prévu le lancement et quels sont les tarifs qu’Intel compte pratiquer. La roadmap indiquait les NUC Pro Chassis Element U-Series pour la seconde moitié de 2020, leur commercialisation ne saurait donc plus tarder. À noter que nouvelles références NUC ne sont apparemment pas destinées à remplacer les NUC 9 Pro avec Xeon et vPro, mais coexisteraient. En tout cas, elles tomberont ainsi à pic pour se frotter aux premières machines type NUC à base de Ryzen 4000, chez ASRock et ASUS. Eh oui, cette année ça bastonne vraiment partout !