Alors que Renoir n'est finalement qu'au début de sa vie, surtout en tant que puce desktop, sa succession est déjà connue, avec Van Gogh et Cezanne. Nous vous en avions parlé dans ce billet, avec la particularité de voir Van Gogh utiliser des coeurs Zen 2 mais un iGPU NAVI 2, et Cezanne passer sur Zen 3 mais conserver Vega 7. En tout cas, on va évoquer à présent l'après 2021, le successeur de Cezanne et Van Gogh. L'artiste qui doit sortir du chapeau est Rembrandt, et il réunira le meilleur des deux mondes dès 2022, et même plus !

C'est encore Patrick Schur, qu'on attend encore pour d'autres infos, qui a lâché le morceau sur son Twitter. Selon lui, il faut s'attendre à quelque chose de copieux, avec un APU utilisant de la DDR5 5200, 20 lignes PCIe 4.0, et 2 ports USB 4.0 (40 Gbps). Étant donné qu'AMD compte harmoniser, de nouveau, et après avoir laissé Zen + mettre le dawa dans ses nomenclatures, les séries de processeurs, c'est sous les noms de Ryzen 6000G et 6000H que l'on devrait retrouver ces bousins. Le potentiel est colossal, ces dernières années auront marqué une accélération énorme dans le retour d'AMD au premier plan, quand on songe aux débuts du projet FUSION, projet qui a démarré non pas sur les chapeaux de roue, mais bien coincé sous la roue et l'essieu. Le seul hic, c'est qu'on aura 2 ans de plus au compteur...