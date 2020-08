Il y a plusieurs semaines de ça, on apprenait, de manière officieuse puisqu'AMD n'a rien confirmé, que la prochaine génération d'APU Ryzen se nommait Cezanne et Van Gogh. Le premier devrait concerner les puces desktop qui remplaceront les Ryzen 4000G AM4, le second s'occupe de la basse tension, en remplacement de Renoir H/HS et U. Nous avions eu quelques données sur les coeurs CPU et GPU, et c'est ça qui nous a inspiré le terme de chassé-croisé.

Selon une nouvelle roadmap apparue sur la toile, mais relayée par VDCZ, il semblerait que ce chassé-croisé soit confirmé. L'APU Cezanne, qui se nommera Ryzen 5000G, passera aux coeurs Zen 3 qui seront inaugurés avec les CPU Vermeer Ryzen 4000, vous suivez ? L'iGPU, en revanche, restera collé à Vega 7nm. Parallèlement à ça, les APU basse consommation Van Gogh, que l'on retrouverait sous le nom de Ryzen 5000 H/HS/U , se retrouveront avec Zen 2, mais avec un iGPU RDNA2.

D'un côté on améliore la partie processeur, de l'autre côté la partie iGPU, mais aucune puce en 2021 ne profitera de la double amélioration Zen 3 + RDNA2. Pour ça, il faudra très certainement attendre 2022, et à cette date, on espère plus que tout qu'on sera débarrassé du COVID-19 !