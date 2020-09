no ragotz

Bientôt des écrans 240 Hz et 360 Hz très abordables chez Xiaomi ?

Xiaomi s’est lancé dans l’écran fin 2019 avec son Mi Surface Display, et alors qu’on pouvait douter qu’un produit de ce genre puisse trouver facilement son chemin vers la France, le Mi Curved Gaming Monitor a, lui, bien su trouver son chemin vers l’hexagone et dans les rayons de la poignée de boutiques physiques du constructeur sur le territoire.

Une entrée en matière marquée par des tarifs particulièrement agressifs, une stratégie bien connue consistant à parier dans un premier temps sur la pénétration du marché, avant de grimper progressivement vers des produits aux prix d’appel plus élevés. L’offensive pourrait prochainement se poursuivre sur le marché des écrans très rapides, pour lequel Xiaomi préparerait un ou plusieurs écrans de jeu 240 Hz ou 360 Hz — ou les deux !

La diagonale serait d’au moins 24,5 pouces, avec une définition de seulement 1080p, le tour sur les bases d’une dalle à la technologie encore inconnue. Plusieurs bruits courent à ce sujet, d’un côté celui d’une dalle IPS de chez AUO, de l’autre qu’il ne peut que s’agir d’une dalle type TN, notamment à cause d’une tarification avancée à partir de 999 yuans (125 €) ! Bien entendu, n’importe quel prix enflera inévitablement dès lors que le produit quittera le territoire d’origine en direction des rayons d’un pays lointain, mais ça reste particulièrement agressif.

Cela étant dit, le marché de l’écran 1080p 240 Hz ne manque pas de concurrence, qui démarre généralement vers 300 €, et outre le prix, on ne sait vraiment pas encore quoi d’autre pourrait bien distinguer la future offre de Xiaomi. Par contre, il n’y a pas encore masse d’écrans 360 Hz, hormis un chez d’ASUS et prochainement Acer, il y a donc sûrement un coup à jouer sur ce terrain-là, à condition que la qualité aussi soit bien au rendez-vous chez Xiaomi.

Une annonce est attendue prochainement en novembre, plus exactement le 11/11, la journée internationale des célibataires, un vrai défi commercial chaque année en Chine ! (Source)