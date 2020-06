Il y a plusieurs semaines, 13 exactement -si vous êtes superstitieux ne lisez pas ce qui suit- nous avions fait un point des meilleures ventes processeur Amazon et Amazon France. La donne était assez simple, le Ryzen 5 3600 écrasait les charts, le Ryzen 9 3900X était très bien classé (3e et 4e), le 9900K se vautrait en général, mais occupait une surprenante 3e place chez nous. Mais depuis, on a assisté à plusieurs lancements : les Ryzen 3 3100 et 3300X sont arrivés, et les Comet Lake LGA1200 également. Regardons ce point aujourd'hui :

CPU numéro amazon amazon fr 1 Ryzen 7 3700X Ryzen 5 2600 2 Ryzen 5 1600 Ryzen 5 3600X 3 Ryzen 9 3900X Core i5-9600K 4 Ryzen 5 3600 Ryzen 3 3200G 5 Ryzen 5 2600 Ryzen 9 3900X 6 Ryzen 3 3200G Ryzen 5 3400G 7 Core i5-9600K Core i3-9100F 8 Core i9-9900K Ryzen 3 3300X 9 Core i9-9700K Core i5-9400F 10 Core i5-9400 Core i7-9700 11 Ryzen 7 3800X Core i9-9900K 12 Ryzen 9 3950X Ryzen 5 3600 13 Ryzen 5 3400G Athlon 3000G 14 Ryzen 7 2700X Core i3-8100 15 Core i7-10700 Pentium G5400

Comme vous le voyez, le Ryzen 5 3600 carbure beaucoup moins bien, et si le 3700X rayonne sur Amazon, la France le classe 27e ! Le 9900K se refait une santé partout, et le premier Comet Lake à se classer parmi les 15 meilleures ventes est le 10700, sur Amazon global. On assiste également à un rebond des Ryzen 1600 et 2600, tandis que le 3300X fait son entrée chez les hexagonaux (oui, nous). Au final, le seul qui maintient son statut et garde la tête haute, c'est le 3900X !