Les boitiers à l'assise horizontale ont encore de beaux jours devant eux, à vrai dire les constructeurs tels que Lenovo ou consort nous pondent encore des configurations là-dedans. En tout cas c'est bien souvent un iGPU qui pilote le tout, avec une quasi-totalité de puces Intel et son affreux HD Graphics. Mais si vous voulez une évolution en douceur, eh bien il faudra tout virer ! Cependant, une carte graphique low profile peut faire l'affaire.

Manli, qui est une marque peu connue mais qui est très vieille, présente sur le marché depuis plus d'une décennie (la firme avait la GTX 470 la mieux pensée du panel, elle reprenait le PCB et le ventirad de la GTX 480, mais comme ça chauffait bien moins, c'était presque idéal), lance une GTX 1650 à ce format. Évidemment ce Turing ne consomme pas grand-chose, il est donc parfait pour cet usage. Surtout qu'il sait se satisfaire des 75W du bus PCIe, et offre des performances en FHD qui sont tout à fait correctes, une dizaine de pourcents sous la RX 570 4Go. C'est bien assez pour le type de machine auquel elle se destine, même si nous avions relevé à l'époque un tarif trop élevé pour le modèle desktop.

Pour en revenir à la carte, on constate une ventilation calibrée avec 2 moulins de 4cm, 896 cuda cores à 1590 MHz en boost, 4 gigots de GDDR6 12Gbps sur bus 128-bit, et une longueur totale de 16cm, une hauteur de moins de 7cm et une épaisseur de 1.6cm. Les connectiques sont suffisantes pour couvrir presque tout le marché, DVI, HDMI et DP. Pas de prix ni de date de dispo, après pour en trouver, bon courage !