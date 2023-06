Ventes de GPU : la correction perdure sur le premier trimestre 2023, et les parts de marché évoluent peu

Si les murs avaient vraiment des oreilles, « mais heuuu » aurait-ils sans doute entendu dans nombre de services sales ces dernières semaines. Selon le viable cabinet Jon Peddie Research, les expéditions de cartes AIB ont mordu un pwal la poussière passant de 7,16 millions d'unités écoulées à 6,13 millions, soit une baisse de plus de 14 %. Si on compare aux ventes l'année précédente, le recul est cette fois de 38,2 % !

Bon, cela reste à relativiser puisque pour la même période de l'année 2022 était enregistrée une progression de 32,2 % par rapport à la période précédente — c'est à dire de Q1 2022 par rapport à Q1 2021 (un petit rappel des faits ?) ; dans la jargon c'est donc ce qui ressemble à une correction, qui continue son bonhomme de chemin depuis la fin de l'année dernière. On peut aisément imaginer que la hausse du ticket d'entrée pour s'offrir un GPU next-gen soit aussi à pointer du doigt dans ces résultats moribonds, dans un contexte inflationniste bien pourri.

Des parts de marché qui parlent d'elles même !

Traditionnellement ce trimestre n'est pas le plus prolifique et annonce de meilleurs auspices pour le suivant. D'autant que les séries RTX 4060 sont arrivées ou sont sur le point de l'être, tels des mousquetaires, sans se presser, mais forcément au bon moment pour faire réagir le marché. De la même manière que la segmentation similaire chez AMD, ce segment étant le plus profitable en termes de volumétrie chez les marchands de GPUs.

Le rapport nous apprend en outre une jolie prise de la part d'Intel portant son cheptel AIB à 4 % avec les A770 — bientôt au rebut, se murmure-t-il — et les A750. AMD continue d'enregistrer des pertes de parts, amorcées depuis début 2022, en dépit de l'offre RDNA3. Est-il besoin de commenter la domination outrageante des verts ?