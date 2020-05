Zen 2 encore plus accessible !

AMD, à qui tout semble réussir en ce moment, continue de décliner son architecture Zen 2. Après l'extrémité supérieure de sa gamme au travers du monstrueux 3990X sur plateforme TRX4, voici à présent des Ryzen 3 autrement plus abordables. Utilisant le traditionnel et accessible socket AM4, deux références sont lancées ce jour, à savoir les Ryzen 3 3100 ($99~110€) et Ryzen 3 3300X ($120~130€). Pour les accompagner, AMD annonce officiellement la commercialisation du plus qu'attendu chipset B550 à compter du 16 juin. Moins onéreux que le X570, il est surtout plus économe en énergie, permettant ainsi de revenir à un refroidissement passif. Quels compromis ont été nécessaires pour parvenir à cela ? Quelles sont les différences et performances, tant en applications qu'en jeu, des processeurs lancés ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 31 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?