On a vu que GIGABYTE avait prévu d'adopter la nouvelle nomenclature des AGESA sur les cartes mères B550, cohabitant avec la version 1 sur les autres cartes mères. MSi, à son tour, en dit plus, et même mieux. Ce dernier a donné son planning, avec périodes programmées, chipsets concernés, et révisions dévoilées. C'est une vraie cartographie, en revanche on ne sait pas ce que chacun des AGESA/microcodes affichés apportera pour les processeurs Ryzen. En général, il s'agit d'améliorer la stabilité et la compatibilité RAM, mais pas que.

Regardons à présent les prévisions de MSi, c'est que ça doit charbonner gaillard dans les soupières des ingénieurs !

Comme on s'en doutait, les AGESA v1 sont destinés aux cartes mères de la série 300 et 400, tandis que les cartes de la série 500 basculent sous la nouvelle dénomination v2. Actuellement, MSi propose un bios UEFI bêta v1 pour les cartes 400 non MAX et v2 pour B550. D'ici la fin du mois de juin, les cartes 400 MAX auront droit à leur UEFI v1 1.0.0.6, alors que quelques jours plus tard, la bêta v2 des B550 arrivera aussi sur X570. La finale v2 sera uniformisée sur les deux chipsets série 500 au milieu du mois de juillet. Enfin, pour ceux qui ont une MSi série 300, le bios bêta 1.0.0.6 v1 sera déployé en août, sans date précise.

MSi donc suit ses cartes mères, et c'est tant mieux, puisque même les vieux chipsets série 300 seront de la partie, ce qui est important à l'orée du lancement des Zen 3, confirmés pour 2020.