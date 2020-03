Si AMD a de gros chantiers pour imposer un peu plus ses EPYC dans le milieu pro, pas du fait des performances excellentes de ses puces mais plutôt dans le suivi, la maintenance, sur le secteur mainstream, ça marche bien. Quand on a un classement fait par Amazon, un des plus gros pourvoyeurs de CPU dans le monde, on se dit qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Récemment, on a vu les Ryzen 3600 et 3600X passer sous les 200€, ce qui les rend encore plus attractifs.

On a donc centralisé les 10 meilleures ventes chez Amazon, mais aussi chez Amazon Gaule afin de voir si les tendances étaient identiques chez nous et partout ailleurs, surtout aux US.

CPU numéro amazon amazon fr 1 Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600X 2 Ryzen 5 2600 Ryzen 5 3600 3 Ryzen 9 3900X Core i9-9900K 4 Ryzen 7 3700X Ryzen 9 3900X 5 Core i7-9700K Core i7-9700K 6 Ryzen 7 2700X Ryzen 7 2700X 7 Ryzen 5 3600X Ryzen 7 3700X 8 Core i5-9400F Ryzen 3 3200G 9 Ryzen 3 3200G Core i5-9600KF 10 Core i9-9900K Core i5-9600K

On remarque plusieurs choses. Le Core i9-9900K vit bien en France, moins aux USA. Ensuite le Ryzen 5 3600 est celui qui se vend le mieux finalement, on s'y attendait, le 3600X étant plus loin. Par contre on note le gros classement partout du Ryzen 9 3900X, son prix et ses perfs le plaçant au-dessus de la concurrence pour quiconque veut du très lourd et ne pas sacrifier les perfs en gaming. Chez Intel, le 9700K également se positionne comme la puce la mieux vendue, c'est elle qui représente le meilleur compromis bleu.