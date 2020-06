Pour les amateurs de refroidissement liquide, EKWB est une valeur sûre. Coûteux, mais efficace, le matériel est divers ; et c’est bien ce que nous prouve, une fois de plus, la firme slovène, avec deux nouvelles pompes, sans surprise basée sur des Laing, en l’occurrence la D5.

Cependant, nous sommes ici loin de design classique de la D5, puisque la EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB est, comme son nom l’indique, RGB. De plus, elle appartient à la série Quantum alliant couleur et simplicité des courbes : de quoi ravir les gamers soucieux de l’esthétique de leur machine. D’après la firme, ce top personnalisé offrirait jusqu’à 15 % de performances supplémentaires, sachant que le bouzin délivre de base 1500 L/h. Au niveau de la connectique, rien de bien folichon : le 3-pin ARGB, un 4-pin pour le PWM et du classique molex pour l’alimentation.

Pour ce qui est du prix, sans surprise, cela pique relativement bien avec 141,07 € en précommande dans nos contrées (soit 17 centimes de plus que le MSRP), pour un début des envois possible dès aujourd’hui. Avis aux modeurs ?